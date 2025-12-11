בחשד לטרור: ארה"ב שוקלת להטיל סנקציות על אונר"א

אנשי ממשל טראמפ ניהלו לאחרונה דיונים מתקדמים על הטלת סנקציות הקשורות לטרור על סוכנות האו"ם לפליטים, אונר"א, כך דווח הלילה (חמישי) בסוכנות הידיעות רויטרס.

בכירים באו"ם ובמועצת הביטחון שלה תיארו את הארגון כ"עמוד השדרה של תגובת הסיוע בעזה". עם זאת, ממשל טראמפ האשים אותם בקשרים עם חמאס למרות שהארגון מכחיש זאת.

ארצות הברית הייתה במשך זמן רב התורמת הגדולה ביותר של אונר"א, אך עצרה את המימון בינואר 2024 לאחר שישראל האשימה כ-10 אנשי אונר"א בהשתתפות ב-7.10.

הדיונים עוררו חששות משפטיים והומניטריים חמורים בתוך מחלקת המדינה. בין האפשרויות שדנו בהן פקידי מחלקת המדינה נכללת הכרזה על אונר"א כ"ארגון טרור זר", אם כי לא ברור אם אפשרות זו שתבודד את אונר"א מבחינה כלכלית - עדיין נחשבת לשיקול רציני.

כזכור, יונתן סמרנו ז"ל נחטף ב-7.10 על ידי עובד אונר"א ושגריר ישראל באו"ם, דני דנון, הציג בדיון מועצת הביטחון תמונה מחטיפת גופתו של יונתן ז"ל.