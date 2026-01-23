מצב חירום הוכרז בארה"ב בשל סופת כפור, אלפי טיסות בוטלו

יותר מ-200 מיליון איש ברחבי ארצות הברית נמצאים בדרכה של סופת חורף גדולה, שצפויה להביא תערובת של קרח, שלג ותנאים קפואים לשטח של 3,200 קילומטרים במדינה עד סוף השבוע. כשני שלישים מארה"ב עלולים להיות מושפעים ממה שסביר להניח שתהיה סופת החורף הגדולה ביותר מזה חמש שנים לפחות.

שלג כבד, רוחות מקפיאות וגשם מורגשים כבר היום (שישי) במישורים הדרומיים של המדינה, לפני שיעברו לעמק המיסיסיפי וטנסי בשבת ואז יגיעו לצפון מזרח ולמדינות שלחופי האוקיינוס ​​האטלנטי ביום ראשון עד יום שני.

הרשויות במדינה הכריזו על מצב חירום, והן נמצאות בהיערכות למגוון תרחישים, בהם שלג כבד, רוחות חזקות, ושכבות קרח עבות שיווצרו על הכבישים.

במסגרת ההיערכות לקראת מזג האוויר הקשה, חברות התעופה במדינה הודיעו כבר על ביטול של אלפי טיסות החל מהיום ועד יום ראשון. עיקר הטיסות בוטלו במדינות טקסס, לואיזינה, אוקלהומה, ארקנסו וטנסי, כולן בדרום ארצות הברית.

הנשיא דונלד טראמפ התייחס לגל הקור ברשת החברתית שבבעלותו, Truth Social, ולעג לאלו המודאגים משינוי האקלים: "גל קור שיא צפוי לפגוע ב-40 מדינות. דבר כזה כמעט ולא נראה בעבר. האם המתקוממים הסביבתיים יכולים בבקשה להסביר - מה קרה להתחממות הגלובלית?".