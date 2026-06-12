דיווח: ארה"ב תכננה מבצע "סודי במיוחד" שנועד להשתלט על האורניום האיראני

צבא ארצות הברית תכנן מבצע סודי להשתלטות על האורניום המועשר באיראן, כך דווח הערב (שישי) ברשת CNN. לפי הדיווח, התכנון היה כל כך סודי שבכירי הצבא, בהם יו"ר המטות דן קיין, נאלצו לעזוב בפתאומיות פגישות עם בכירי נאט"ו באירופה בחודש שעבר, ולהגיע במהירות למטה סנטקום בפלורידה.

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עם זאת, הנשיא האמריקני דונלד טראמפ נטש את התוכנית בשל חשש מההשפעה של מהלך כזה על השווקים בעולם, תגובה איראנית שהייתה עלולה להיות רחבה הרבה יותר, ונפגעים רבים במבצע שכזה.

כזכור, הבוקר טראמפ הודיע כי הסכם עם איראן קורב מתמיד. בהמשך גם שר החוץ האיראני עראקצ'י הכריז: "קרובים מתמיד למזכר הבנות עם ארה"ב". מהפרטים עולה כי טיוטת מזכר ההבנות המתגבשת כוללת שורה של ויתורים משמעותיים מצד וושינגטון, בהם הסרת סנקציות, שחרור נכסים איראניים מוקפאים ופתיחה מחדש של מצר הורמוז, כך לפי דיווח בסוכנות הידיעות האיראנית "מהר".

על פי הדיווח, ההסכם המוצע כולל הפסקת אש מיידית וקבועה בכל החזיתות, לרבות בלבנון, התחייבות אמריקנית שלא להתערב בענייניה הפנימיים של איראן, הסרת המצור הימי בתוך 30 יום ונסיגת כוחות אמריקניים מאזורים הסמוכים לאיראן.

עוד נטען כי במסגרת ההבנות תתאפשר גישה מלאה לנכסים הפיננסיים של איראן, לצד שחרור 24 מיליארד דולר מכספים מוקפאים. לפי הדיווח, מחצית מהסכום תשוחרר עוד לפני תחילת המשא ומתן על הסכם קבע.

לפי "מהר", הצדדים יקיימו 60 ימי משא ומתן במטרה להגיע להסכם גרעין סופי. עם זאת, שני נושאים מרכזיים מבחינת ישראל וארצות הברית - תוכנית הטילים הבליסטיים של איראן והתמיכה בארגוני הטרור והשלוחים האזוריים, לא ייכללו במסגרת השיחות. גורמים בישראל מסרו ל-i24NEWS: "הופתענו מהודעת טראמפ. כולם חיים מהציוצים שלו".