הפסקת אש בלבנון, פתיחת הורמוז והסרת סנקציות | פרטי ההסכם בין ארה"ב לאיראן

טיוטת מזכר ההבנות המתגבשת בין ארצות הברית לאיראן כוללת שורה של ויתורים משמעותיים מצד וושינגטון, בהם הסרת סנקציות, שחרור נכסים איראניים מוקפאים ופתיחה מחדש של מצר הורמוז, כך לפי דיווח היום (שישי) בסוכנות הידיעות האיראנית "מהר".

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על פי הדיווח, ההסכם המוצע כולל הפסקת אש מיידית וקבועה בכל החזיתות, לרבות בלבנון, התחייבות אמריקנית שלא להתערב בענייניה הפנימיים של איראן, הסרת המצור הימי בתוך 30 יום ונסיגת כוחות אמריקניים מאזורים הסמוכים לאיראן.

עוד נטען כי במסגרת ההבנות תתאפשר גישה מלאה לנכסים הפיננסיים של איראן, לצד שחרור 24 מיליארד דולר מכספים מוקפאים. לפי הדיווח, מחצית מהסכום תשוחרר עוד לפני תחילת המשא ומתן על הסכם קבע.

לפי "מהר", הצדדים יקיימו 60 ימי משא ומתן במטרה להגיע להסכם גרעין סופי. עם זאת, שני נושאים מרכזיים מבחינת ישראל וארצות הברית - תוכנית הטילים הבליסטיים של איראן והתמיכה בארגוני הטרור והשלוחים האזוריים, לא ייכללו במסגרת השיחות.

הסוכנות האיראנית מדגישה כי מדובר בטיוטה שטרם אושרה על ידי ההנהגה בטהרן, וכי ההסכם הסופי צפוי להיות מובא גם לאישור מועצת הביטחון של האו"ם.