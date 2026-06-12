הפסקת אש בלבנון, פתיחת הורמוז והסרת סנקציות | פרטי ההסכם בין ארה"ב לאיראן

לפי דיווחים באיראן, טיוטת מזכר ההבנות שטרם אושרה סופית כוללת הפסקת אש קבועה, פתיחה מחדש של מצר הורמוז, הסרת המצור הימי ונסיגת כוחות אמריקניים • תוכנית הטילים והתמיכה בארגוני הטרור לא ייכללו במו"מ

נטלי הוויט
נטלי הוויט ■ כתבת דסק החוץ ■ instagram.com
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
Google Newsעקבו אחרינועקבו
המנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי ונשיא ארה"ב דונלד טראמפ
המנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי ונשיא ארה"ב דונלד טראמפAP Photo/Mark Schiefelbein, Vahid Salemi

טיוטת מזכר ההבנות המתגבשת בין ארצות הברית לאיראן כוללת שורה של ויתורים משמעותיים מצד וושינגטון, בהם הסרת סנקציות, שחרור נכסים איראניים מוקפאים ופתיחה מחדש של מצר הורמוז, כך לפי דיווח היום (שישי) בסוכנות הידיעות האיראנית "מהר".

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

על פי הדיווח, ההסכם המוצע כולל הפסקת אש מיידית וקבועה בכל החזיתות, לרבות בלבנון, התחייבות אמריקנית שלא להתערב בענייניה הפנימיים של איראן, הסרת המצור הימי בתוך 30 יום ונסיגת כוחות אמריקניים מאזורים הסמוכים לאיראן.

עוד נטען כי במסגרת ההבנות תתאפשר גישה מלאה לנכסים הפיננסיים של איראן, לצד שחרור 24 מיליארד דולר מכספים מוקפאים. לפי הדיווח, מחצית מהסכום תשוחרר עוד לפני תחילת המשא ומתן על הסכם קבע.

גורמים אמריקנים ל-i24NEWS: טראמפ קיבל החלטה - מעתה המו"מ יהיה תחת אש
גורמים אמריקנים ל-i24NEWS: טראמפ קיבל החלטה - מעתה המו"מ יהיה תחת אש

לפי "מהר", הצדדים יקיימו 60 ימי משא ומתן במטרה להגיע להסכם גרעין סופי. עם זאת, שני נושאים מרכזיים מבחינת ישראל וארצות הברית - תוכנית הטילים הבליסטיים של איראן והתמיכה בארגוני הטרור והשלוחים האזוריים, לא ייכללו במסגרת השיחות.

אם מלחמה כזאת נגמרת בכזה הסכם, טראמפ לעולם לא יוכל לטעון לניצחון | צבי יחזקאלי
אם מלחמה כזאת נגמרת בכזה הסכם, טראמפ לעולם לא יוכל לטעון לניצחון | צבי יחזקאלי

הסוכנות האיראנית מדגישה כי מדובר בטיוטה שטרם אושרה על ידי ההנהגה בטהרן, וכי ההסכם הסופי צפוי להיות מובא גם לאישור מועצת הביטחון של האו"ם.

הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות

תגובות