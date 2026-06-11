טראמפ בהודעה דרמטית: אושרו הנקודות להסכם עם איראן, המצור יישאר בתוקף

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הודיע הערב (חמישי) בפוסט שהעלה לרשת Truth כי אושרו הנקודות העיקריות להסכם עם איראן במסגרת מזכר הבנות. בעקבות ההסכמות, טראמפ הודיע על ביטול התקיפות שתוכננו להלילה באיראן. כמו כן הודיע טראמפ כי המצור הימי על איראן יישאר בתוקף עד לחתימת ההסכם.

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בפוסט שהעלה טראמפ נכתב: "בהתחשב בעובדה שהשיחות עם הרפובליקה האסלאמית של איראן הובאו לדרג ההנהגה האיראנית הגבוה ביותר ואושרו, אני, כנשיא ארצות הברית של אמריקה, ביטלתי את התקיפות וההפצצות המתוכננות נגד איראן הערב".

"הדיונים והנקודות הסופיות אושרו, הן ברמה העקרונית והן בפרטי פרטים, על ידי כל הצדדים המעורבים, לרבות ארצות הברית, ישראל, ערב הסעודית, איחוד האמירויות, קטר, טורקיה, פקיסטן, בחריין, כווית, ירדן, מצרים ואחרים. המצור הימי יישאר בתוקף מלא עד ש"עסקה" זו תושלם - זמן ומקום החתימה יפורסמו בקרוב".