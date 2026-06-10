טראמפ על המשא ומתן עם איראן: "התעכבו יותר מדי ועכשיו ישלמו את המחיר!"

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, החריף היום (רביעי) את הטון מול איראן. לרשת פוקס ניוז אמר טראמפ הבהיר כי הוא קרוב להורות על גלי תקיפה חדשים נגד תשתיות איראניות, ובהן תחנות כוח וגשרים, מאחר שטהרן מתעכבת זמן רב מדי בהשגת הסכם ומסרבת לקבל עסקה שלדעת וושינגטון הייתה צריכה להיחתם כבר מזמן.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

בתוך כך, גורם המעורה בפרטים מסר ל-i24NEWS כי הנשיא טראמפ שוחח אמש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ועדכן אותו מראש לגבי התקיפה המתוכננת בלילה. לפי המקור, השניים דנו בשיחתם גם בנושאים נוספים הקשורים ישירות למשא ומתן עם איראן, כאשר ברקע הדברים שורר בארצות הברית תסכול עמוק מהמצב בשיחות והממשל האמריקני הולך ומאבד את סבלנותו מול גרירת הרגליים של טהרן.

הנשיא זלזל באיומי המשטר, קבע כי "איראן היא הרבה דיבורים ומעט מאוד מעשים" והכריז באופן נחרץ כי "הבריון של המזרח התיכון מת!!!". הוא הוסיף כי האיראנים סירבו להתגמש בעבר וכעת ייאלצו לשלם את המחיר המלא.

במתקפה החריפה נגד הנהגת טהרן, הצהיר הנשיא בפוסט ברשת החברתית בבעלותו TRUTH כי כוחותיה המזוינים של הרפובליקה האסלאמית ספגו מכה אנושה. לדבריו, הצבא האיראני נמצא כעת במצב של "בלגן מוחלט ומוחלט", כאשר זרועות מרכזיות שלו הושמדו כמעט כליל במהלך העימותים האחרונים.

טראמפ הדגיש כי חלקים נרחבים מהמערך הצבאי, ובמיוחד חיל הים וחיל האוויר האיראניים, כבר כמעט אינם קיימים לאחר שהובסו לחלוטין בשטח.

דבריו נאמרו על רקע חשיפת פרטי המבצע האמריקני ב"וול סטריט ג'ורנל", במסגרתו הותקפו בשלושה גלים כמעט 20 מטרות באיראן. לפי פיקוד מרכז האמריקני, מטוסי קרב של חיל האוויר והצי הטילו חימוש מדויק על מערכות הגנה אווירית, אתרי מכ"ם ותחנות בקרה בקרבת מצר הורמוז האסטרטגי.

לפי הדיווח, טראמפ נטה תחילה לסרב לתוכניות התקיפה כדי למנוע הידרדרות למערכה רחבה, אך שינה את דעתו מהקצה אל הקצה בעקבות תדרוך דחוף בבית הלבן. שר ההגנה פיט הגסת' ויו"ר המטות המשולבים הגנרל דן קיין הציגו לנשיא מידע מודיעיני רגיש, והוכיחו כי כטב"ם איראני מסוג "שאד" פגע ישירות במסוק "אפאצ'י" אמריקני והביא להפלתו. המידע על הפגיעה בכוחות האמריקניים היה הגורם המכריע ששכנע את טראמפ לחתום על פקודת המבצע.