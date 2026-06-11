טראמפ באיום חדש על איראן: "בקרוב נשתלט על האי חארג"

אחרי שני לילות רצופים של התקפות באיראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מעלה את הלהבות ומשגר איום חדש בפוסט שהעלה לרשת Truth שבבעלותו, לצד האיום להמשיך את רצף התקיפות: "נכה באיראן חזק מאוד הלילה, בקרוב מאוד נשתלט גם על האי חארג".

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בפוסט המלא כתב טראמפ: "ארצות הברית תכה באיראן (שחיל הים, חיל האוויר, המכ"ם, מערך הנ"מ וכל יתר צורות ההגנה שלה, יחד עם רוב היכולת ההתקפית שלה, נמחקו!) חזק מאוד הלילה. בשלב כלשהו בעתיד הלא רחוק, אנחנו נשתלט על האי חארג ועל נקודות תשתית נפט נוספות, וניקח שליטה מלאה על שווקי הנפט והגז שלהם, בדומה למה שעשינו בוונצואלה, מה שעובד בצורה מבריקה גם עבור ונצואלה וגם עבור ארצות הברית".

בריאיון לרשת "פוקס ניוז" טראמפ אמר כי השיחות עם איראן עדיין מתקיימות, זאת למרות ההסלמה: "אנחנו מדברים עם איראן, ההעדפה שלי תהיה להשתלט על האי חארג".

חארג הוא אי במפרץ הפרסי בשליטת איראן, ובו מטופל כ-90% מייצוא הנפט הגולמי של המדינה. שמו של האי עלה במהלך מבצע "שאגת הארי" כנכס אסטרטגי עבור איראן, ופגיעה בו תהווה מכה קשה עבור תעשיית הנפט וכלכלת המדינה.

אתמול טראמפ חשף בצהרה לתקשורת כי במהלך השבוע צבא ארצות הברית סייע להוציא 22 מיכליות נפט דרך מצר הורמוז מתחת לאפם של האיראנים, זאת הודות לפגיעה באתרי מכ"ם: "אני יכול להגיד עכשיו - הוצאנו מיליוני חביות נפט (מאיראן). אתם יודעים מי לא יודע על זה? איראן, עד רגע זה ממש. הוצאנו 22 ספינות מאוחר בלילה - ולא היה להם מכ"ם לעקוב אחרי זה כי הרסנו להם אותו".