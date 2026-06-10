טראמפ חושף: כך הוצאנו מיליוני חביות נפט מאיראן בלי ידיעתם

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ סיפק היום (רביעי) הצהרה לתקשורת מהבית הלבן, שבה לצד האיומים על איראן - הוא חשף כיצד הצבא האמריקני הוציא מיליוני חביות נפט, והכל מתחת לאף של האיראנים.

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על פי הצהרתו של טראמפ, צבא ארצות הברית הוציא במהלך הלילה 22 מיכליות נפט דרך מצר הורמוז, הודות לפגיעה באתרי המכ"ם האיראניים שאירעה בסוף השבוע.

בהצהרה לתקשורת טראמפ אמר: "אני יכול להגיד עכשיו - הוצאנו מיליוני חביות נפט (מאיראן). אתם יודעים מי לא יודע על זה? איראן, עד רגע זה ממש. הוצאנו 22 ספינות מאוחר בלילה - ולא היה להם מכ"ם לעקוב אחרי זה כי הרסנו להם אותו".

כאמור, הנשיא האמריקני שיגר איום נוסף לעבר איראן, ואמר כי "נתקוף את איראן קשה היום". עוד אמר על המשא ומתן: "ראה מה קורה עם העסקה, נתתי לאיראן הפסקה לבקשת פקיסטן. איראן הסכימה שלא יהיה להם נשק גרעיני - כעת הם צריכים לחתום על זה. כשהלחימה עם איראן תסתיים - תסתיים גם האינפלציה".

עוד נשאל טראמפ על הסיכויים הגוברים לעימות בין טורקיה לישראל על רקע דבריו של הנשיא ארדואן: "הוא חבר שלי, אני מחבב אותו מאוד. הוא אדם חזק. לא שמעתי על זה, אני אוודא שהכל יהיה בסדר. לא יקרה כלום כל עוד אני נשיא".