הנער האנטישמי שקיבל בראש מפירס מורגן - נזרק מהבית ע"י הוריו

הוריו של הנער האנטישמי שהצהיר שוב ושוב שהוא לא מוכן לעבוד עבור יהודים זרקו אותו מהבית, כך הוא פרסם הערב (שבת) בפוסט שהעלה. הבית של הוריו בווירג'יניה מוערך ב-1.75 מיליון דולר - וכעת הוא מחפש כסף באינטרנט.

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פרנקו (19), סטודנט באוניברסיטת קורנל, הפך לאחרונה לוויראלי, לאחר שסירב לראיון עבודה בסטארט-אפ VryfID בניו יורק מסיבות אנטישמיות, נעזר ב-X ביום רביעי והצהיר: "ההורים שלי זורקים אותי החוצה".

עם זאת, הוא קיבל חדשות טובות למחרת, כאשר אוניברסיטת קורנל גילתה ל"ניו יורק פוסט" שבניגוד להוריו המאוכזבים, אלכסנדר ודיאנה, המוסד הליברלי לא יזרוק אותו החוצה.

"חזרתי על כך שההורים שלי אינם שותפים לדעותיי, ונראה שהם אינם רוצים עוד לספק לי בית מגורים. אני יודע שהדרך קדימה תהיה קשה, אבל זו הדרך שבחרתי", מתעקש פרנקו.

ב-29 ביולי, העיתונאי הבריטי הבולט פירס מורגן לא עשה הנחות לסטודנט, במהלך ראיון לתוכניתו, שעורר רעש רב ברשתות. פרנקו ניסה להגן על עמדתו וטען כי הקהילה היהודית "הגזימה" בתגובתה למעשיו. מורגן דחה מכל וכל את דבריו וכינה אותו "טיפש" ו"אנטישמי חסר בושה". המגיש תהה כיצד סטודנט במוסד אקדמי מוביל מפגין בורות כה קיצונית ונעדר כל תחושת בושה או אשמה.

כאשר פרנקו ניסה להיתלות בתירוצים מופרכים ואף קשר את דעותיו למעורבות ארצות הברית באיראן, מורגן קטע אותו והטיח בו: "אתה לא שם זין, נכון? איך קיבלת חינוך כל כך גרוע?".

בסיום הריאיון, הבהיר מורגן לצעיר כי הנזק התעסוקתי שנגרם לו הוא תוצאה ישירה של התנהלותו: "אתה עושה את עצמך בלתי ניתן להעסקה. אני לא הייתי מעסיק אותך. לא למדת שום לקח, הכפלת את עמדתך ואתה עוד גאה בזה. אתה אנטישמי וצבוע, ומעסיקים עתידיים יצפו בריאיון הזה ויחליטו אם אלו הערכים שהם רוצים בעסק שלהם".