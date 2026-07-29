"אתה אנטישמי וצבוע": הריאיון הסוער שבו פירס מורגן הטיח את האמת בסטודנט שסירב לעבוד עם יהודים | צפו

העיתונאי הבריטי הבולט פירס מורגן לא עשה הנחות לסטודנט מאוניברסיטת קורנל, אוסטין פרנקו (19), שהפך לוויראלי לאחר שסירב לקבל הצעת התמחות בסטארט-אפ ניו-יורקי רק משום שבעל החברה יהודי, כשהוא מצהיר בכתב: "לא מעוניין לעבוד תחת יהודי".

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במהלך ראיון נוקב שעורר רעש רב ברשתות, ניסה פרנקו להגן על עמדתו וטען כי הקהילה היהודית "הגזימה" בתגובתה למעשיו. מורגן דחה מכל וכל את דבריו וכינה אותו "טיפש" ו"אנטישמי חסר בושה". המגיש תהה כיצד סטודנט במוסד אקדמי מוביל מפגין בורות כה קיצונית ונעדר כל תחושת בושה או אשמה.

כאשר פרנקו ניסה להיתלות בתירוצים מופרכים ואף קשר את דעותיו למעורבות ארצות הברית באיראן, מורגן קטע אותו והטיח בו: "אתה לא שם זין, נכון? איך קיבלת חינוך כל כך גרוע?".

בסיום הריאיון, הבהיר מורגן לצעיר כי הנזק התעסוקתי שנגרם לו הוא תוצאה ישירה של התנהלותו: "אתה עושה את עצמך בלתי ניתן להעסקה. אני לא הייתי מעסיק אותך. לא למדת שום לקח, הכפלת את עמדתך ואתה עוד גאה בזה. אתה אנטישמי וצבוע, ומעסיקים עתידיים יצפו בריאיון הזה ויחליטו אם אלו הערכים שהם רוצים בעסק שלהם".