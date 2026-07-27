בוי ג'ורג' הוציא שיר הזדהות חדש עם ישראל - וחטף ברשתות | האזינו

הזמר הבריטי בוי ג'ורג', סולן להקת "קאלצ'ר קלאב", הוציא הלילה (בין ראשון לשני) שיר הזדהות מיוחד עם ישראל. השיר, שנכתב בסגנון רגאיי ונקרא "עוד נרקוד שוב" (We will dance again), לא הופץ בפלטפורמות הסטרימינג הרגילות, אלא פורסם באופן ישיר בחשבון ה-X של האמן, לצד הכיתוב בעברית "שלום".

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במילות השיר מתייחס בוי ג'ורג' באופן ישיר לאירועי 7 באוקטובר, מעביר ביקורת חריפה על הזיכרון הסלקטיבי של תומכי התעמולה ברשתות, ויוצא להגנת פעולות צה"ל: "אתה אומר רצח עם / אני אומר מלחמה / כשאתה מותקף / בשביל זה יש צבא". בהמשך השיר מבהיר האמן הבריטי: "אם אתם אי פעם מבולבלים - אני עומד לצד היהודים. אני לא מרגיש אמיץ, אני פשוט צריך להתנהג כמו בן אדם".

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הפרסום גרר גל נרחב של תגובות ברשת החברתית, והציף מפגן תמיכה חם מצד גולשים רבים. בין היתר, פרסמה הגולשת סרינה תמונה של חיילת רוקדת וכתבה "תודה ג'ורג', זה אומר המון", בעוד גולש אחר צירף את התמונה ההיסטורית המפורסמת של האדם היחיד שמסרב להצדיע במועל יד בתוך קהל נאצי, והוסיף: "תודה רבה לך על כך שאתה האיש הזה".

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במקביל לחיבוק החם, הפרסום ספג גל של תגובות שליליות, דברי שטנה והאשמות קשות נגד ישראל מצד גולשים ברשת.

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בין המגיבים הייתה גולשת שציטטה את מספרי חמאס, וכתבה נגד האמן בחריפות: "אתה לא יודע שמעל 20,000 ילדים שנטבחו, טוהרו אתנית לתוך מחנה ריכוז, ומעל 80% מהתשתיות נהרסו? תתבייש לך".

עמדתו של בוי ג'ורג' אינה דבר חדש, והיא מצטרפת לאמירות פומביות קודמות שלו. מוקדם יותר השנה, במהלך אירוע המוקדש לאירוויזיון בלונדון, התייחס האמן הבריטי ללחצים המופעלים על אמנים להחרים את ישראל ועל תנועת ה-BDS, והבהיר באופן חד-משמעי: "יש לי הרבה מאוד חברים יהודים עוד מאז שהייתי בן 15 או 16. האם אנשים מבקשים ממני, כאדם עם עקרונות, להפנות את גבי לחברים היהודים שלי? זה לא יקרה, זה לעולם לא יקרה".