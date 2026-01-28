נשיא ארצות הברית הגיב הבוקר (רביעי) לאירוע התקיפה של חברת הקונגרס מטעם מינסוטה אילהאן עומאר, ואמר כי "אני לא חושב עליה. אני חושב שהיא נוכלת".

אירוע התקיפה אירע אתמול באסיפת תושבים בצפון מיניאפוליס, מינסוטה, קצת אחרי שחברת הקונגרס, שהיגרה לארה"ב מסומליה, התבטאה נגד מדיניות ההגירה של טראמפ וקראה לפרק את סוכנות ההגירה ICE. אז, גבר שישב בשורה הראשונה התפרץ לעברה, שלף מזרק קטן וריסס את בגדיה בנוזל, שלפי מומחים הכיל חומץ בריכוז גבוה.

המאבטחים השתלטו עליו והוציאו אותו מהאולם, אך לפני כן נראתה עומאר מגיבה במהירות, מסתערת עליו בעצמה וצועקת "פאקינג מניאק!". אחד הנוכחים העיד כי היא הכתה אותו באגרוף, או ניסתה. בהמשך היא חזרה לבמה והתעקשה להמשיך כרגיל: "נעמוד מול כל מה שינסו לזרוק עלינו. אל תיתנו להם את ההצגה". החשוד נעצר במקום ונלקח למעצר במחוז באשמת תקיפה בדרגה שלישית.

כתבת ABC News, רייצ'ל סקוט, דיווחה הבוקר בחשבון ה-X שלה ששאלה את טראמפ אם צפה בסרטון שבו רוססה עומאר, מהפעילות הבולטות בשמאל הפרוגרסיבי בארה"ב. לטענתה, הוא השיב: "לא. אני באמת לא חושב על זה. היא כנראה ריססה את עצמה, כי אני מכיר אותה". "שאלתי שוב אם הוא ראה את הסרטון", ציינה הכתבת בציוץ. טראמפ השיב: "לא ראיתי את זה. לא, לא. אני מקווה שאני לא צריך לטרוח".

קודם לכן, בלילה שבין ראשון לשני, מושל מינסוטה טים וולז, עורר גל תגובות וסערה, כשהשווה את אכיפת חוקי ההגירה הפדרליים במינסוטה לשואה וספר "יומנה של נערה צעירה" של אנה פרנק, זאת בעקבות הירי הקטלני השני בו היו מעורבים שוטרים במיניאפוליס. יצוין כי האירועים הם חלק ממתיחות מתמשכת סביב חוקי ההגירה במינוסטה, שכללו ירי קודם שבו נפצעה אישה.