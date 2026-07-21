טראמפ הכריז על טיסות ישירות בין ארצות הברית ללבנון

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז הערב (שלישי) כי הנחה את ממשלו לאפשר לחברות אמריקניות להפעיל טיסות ישירות ללבנון, והוסיף: "מקווה שגם מדינות אחרות יעשו את אותו הדבר".

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

בהצהרה שפרסם ברשת החברתית Truth כתב טראמפ כי הנשיא הלבנוני ג'וזף עאון, "עשה עבודה יוצאת מן הכלל במאמציו לשנות את ארצו", והוסיף כי ההחלטה נועדה "כדי שלאמריקנים יהיה קל לבקר בארץ היפה הזו". את הודעתו חתם במילה: "תהנו!".

הדברים מגיעים ברקע המשא ומתן המוצלח בין ארה"ב ללבנון בבית הלבן, בסיומה הודיעו על התחלה רשמית של הפיילוט לפיירוז חיזבאללה. גורמים דיפלומטיים אמריקנים אמרו הבוקר לעיתון "אל-אח'באר" הלבנוני כי הנשיא עאון מצפה לשמוע מטראמפ התחייבות לנסיגה ישראלית מלאה מלבנון. מקורות נוספים מסרו לעיתון כי "סוגיית שיתוף הפעולה בין לבנון לסוריה סביב פירוק חיזבאללה מנשקו צפויה לעמוד במרכז הפגישה".

לפי מקורות ששוחחו עם העיתון, וושינגטון פעלה מול ישראל כדי שתיסוג ממספר אזורים בדרום לבנון במסגרת "אזורי הפיילוט", במטרה להעניק לעאון הישג שיוכל להציגו כהוכחה לכך שהמסלול המדיני נושא פרי.