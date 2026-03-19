היא נולדה באמבטיה, ונורתה למוות על ידי אביה בן ה-16 זמן קצר לאחר שהגיחה לעולם. לוגן אנדרסון מאלבני, ויסקונסין, נידון השבוע למאסר עולם, עם אפשרות לשחרור מפוקח לאחר 45 שנים. הוא הורשע בהריגה בכוונה תחילה ובהסתרת גופת בתו הפעוטה בנובמבר 2025, על פי תקשורת מקומית. הפרטים הקשים:

בתלונה פלילית משנת 2021 צויין כי אנדרסון לקח את תינוקת, הארפר, ליער הסמוך לביתו, הניח אותה על עץ שנפל וכיסה את גופה העירום בשלג. כששמע את התינוקת בוכה, הוא הסתובב וירה בה פעמיים בראשה. הוא היה בן 16 באותה תקופה, בעוד שחברתו, אם התינוקת, הייתה בת 14. נתיחה שלאחר המוות קבעה כי הארפר הייתה בחיים כשנורתה.

אנדרסון אמר בתחילה לרשויות כי בני הזוג מסרו את התינוק לחבר בשם טיילר, אותו הכירו דרך סנאפצ'ט, וכי החבר היה אמור לקחת את התינוק לסוכנות אימוץ.

אביה של האם הצעירה התקשר למוקד החירום לאחר שלא ראה את התינוקת במשך מספר ימים. בתלונה משנת 2021 נכתב כי גבר התקשר לרשויות כדי לדווח כי בתו המתבגרת ילדה ארבעה ימים קודם לכן, ב-5 בינואר 2021, באמבטיה של בית בכפר אולבני. המתקשר הסביר כי אנדרסון לקח את התינוקת והם לא ראו אותה מאז.

התובעת אדריאן בלייס פנתה לבית המשפט במהלך המשפט בנובמבר ואמרה: "מדובר באדם אחד שנחוש למחוק בעיה, כי זה מה שהרפר הייתה עבורו. בעיה להרוס את חייו, אז הוא נפטר ממנה, אז הוא פשוט ניסה לגרום לה להעלם".