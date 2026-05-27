תיעוד מדאיג מניו יורק: אלמוני השחית חנות בייגל כשרה בבעלות ישראלית בקווינס

משטרת ניו יורק פתחה בחקירה בחשד לפשע שנאה לאחר שאלמוני תועד משחית חנות בייגל כשרה בבעלות ישראלית בשכונת ג’מייקה אסטייטס שבקווינס.

על פי הדיווחים, התקרית התרחשה בסוף השבוע שעבר מחוץ לחנות "בייגלס אנד קומפני", כאשר מצלמות האבטחה במקום תיעדו אדם בלבוש מוסלמי מסורתי כשהוא משליך לעבר חנות עציצים, שולחנות וכיסאות במשך כחמש דקות, זאת לפני שנמלט מהמקום.

על פי הרשויות, איש לא נפגע באירוע, אך כעת המשטרה בודקת האם מדובר בתקיפה על רקע אנטישמי. בקהילה היהודית המקומית הביעו זעזוע מהתקרית וטענו כי מדובר בהמשך לגל אירועים עוינים נגד יהודים בעיר.

משה שפרן, מורה בתיכון בקווינס ונשיא ארגון המורים היהודים המאוחדים, אמר ל"ניו יורק פוסט" כי "המתקפה הממוקדת על עסק יהודי היא חלק מדפוס מטריד של הטרדות נגד הקהילה היהודית בקווינס”. לדבריו, יש להגביר את נוכחות המשטרה סביב מוסדות יהודיים, בתי ספר ועסקים.

צעירה יהודייה בת 18 ששוחחה עם כלי התקשורת המקומיים סיפרה כי לא הופתעה מהאירוע, והוסיפה כי היא אינה מרגישה בטוחה להסתובב לבדה באזור. לפי נתוני משטרת ניו יורק, נרשמה בעיר עלייה חדה בתקריות אנטישמיות מאז טבח 7 באוקטובר והמלחמה בעזה. כך או כך, המשטרה מסרה כי החקירה נמשכת וכי טרם נעצר חשוד.