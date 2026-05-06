מיס ישראל, מלאני שירז, חשפה היום (רביעי) מפגש מקרי שהפך לעימות שקט בבית קפה בברוקלין עם ראמה דואג'י, אשת ראש עיריית ניו יורק. שירז סיפרה כי בתחילה המפגש היה לבבי ואף כלל תחילת צילום סרטון משותף, אך האווירה התהפכה לחלוטין ברגע שהציגה את עצמה. "אמרתי לה שאני מיס ישראל, ואז היא כבר לא רצתה שום קשר איתי", שחזרה שירז. לדבריה, דואג'י, שעוררה לאחרונה סערה בשל התבטאויות נגד קיומה של מדינת ישראל, הפסיקה את התקשורת באופן מיידי וביקשה להתרחק מהמצלמה.

במהלך המפגש הקצר, ניסתה שירז לעמת את הגברת הראשונה של ניו יורק עם התבטאויות העבר שלה נגד ישראל. שירז ציינה בפניה כי "חשוב לנהל דיאלוג שבו לא עושים דה-הומניזציה לצד השני", אך דואג'י בחרה להתעלם מהדברים ולהשתתק. שירז הביעה פליאה, בסרטון שצילמה בנוגע לתקרית, על כך שדואג'י פרסמה בעבר התנצלות כללית על פוסטים שפגעו בקהילה היהודית - אך במציאות "ברגע שהיא גילתה שאני ישראלית - היא סירבה לנהל שיחה איתי".

דואג'י, שהפכה לאחרונה לגברת הראשונה הצעירה ביותר בניו יורק, ספגה בעבר ביקורת חריפה על כך שסימנה "לייק" לפוסטים המהללים את טבח ה-7 באוקטובר ופרסמה כי תל אביב "לא צריכה להיות קיימת". עבור שירז, שחזרה לישראל מעולם ההייטק בסיליקון ואלי כדי לייצג את המדינה, ההתנהלות הזו היא חלק מנרטיב של השתקה. "היא הייתה מנומסת אבל בבירור שינתה את הטון שלה ברגע שהבינה מי אני. זה היה שוק", סיכמה הדוגמנית ב'ראיון לקליפורניה פוסט'.

הפקה ובינה מלאכותית: דניאל זינגר/i24NEWS

התנהלותה של דואג'י במפגש עולה בקנה אחד עם הביקורת על התנצלותה מאמצע אפריל, אז הביעה חרטה רק על "השפה הבוטה" וביטויי גנאי שהשתמשה בהם בנערותה. בעוד שהביעה בושה על סגנון דבריה, דואג'י בחרה להתעלם לחלוטין מהתוכן האידיאולוגי הקיצוני שפרסמה, כולל שבחים למחבלים וסימון "לייק" לתכנים המכחישים את מעשי האונס של חמאס. חוסר נכונותה להתנער מהשקפותיה האנטי-ציוניות או מהתמיכה בטרור, מעניק משנה תוקף לתחושת המבקרים כי מדובר בניהול משברים ציני ולא בחרטה כנה.