ממשל טראמפ הודיע רשמית: עסקת המכירה שתשדרג את הצבא הטורקי

ממשל טראמפ הודיע היום (שישי) רשמית לקונגרס על כוונתו למכור עשרות מנועי סילון בשווי של יותר מ-700 מיליון דולר לטורקיה, כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס.

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עוד עולה כי ממשל טראמפ תכננן להמשיך במכירה למרות התנגדויות מצד כמה מחוקקים בנוגע לאחזקת מערכות ההגנה הרוסיות בידי טורקיה, שנרכשו בשנת 2019.

נשיא ארצות הברית הפתיע אתמול כאשר חשף כי טורקיה הייתה קרובה להצטרף לעימות מול איראן, אך לדבריו נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן בחר לבסוף להישאר מחוץ למערכה בעקבות בקשה אישית ממנו.

במקביל, טראמפ המשיך לשבח את המנהיג הטורקי ואף רמז על צעדים עתידיים שעשויים לחזק משמעותית את יכולותיה הצבאיות של אנקרה - התפתחויות שמעוררות דאגה בישראל.

בפתח פגישה עם מזכ"ל נאט"ו בבית הלבן, סיפר טראמפ על השיחות שקיים עם ארדואן במהלך המתיחות האזורית. "אני מחבב אותו. הוא חבר שלי. והוא נשאר מחוץ למלחמה", אמר הנשיא האמריקני. "אתם יודעים, הוא היה מועמד מוביל להיכנס למלחמה עם איראן".

טראמפ הוסיף כי יחסו של ארדואן לישראל אינו חיובי, אך לדבריו הדבר לא מנע ממנו להיענות לבקשתו. "הוא לא מעריץ גדול של ישראל, כפי שאתם יודעים. וביקשתי ממנו להישאר מחוץ (למלחמה), והוא נשאר בחוץ", אמר.