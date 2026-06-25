נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הפתיע כאשר חשף כי טורקיה הייתה קרובה להצטרף לעימות מול איראן, אך לדבריו נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן בחר לבסוף להישאר מחוץ למערכה בעקבות בקשה אישית ממנו.

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במקביל, טראמפ המשיך לשבח את המנהיג הטורקי ואף רמז על צעדים עתידיים שעשויים לחזק משמעותית את יכולותיה הצבאיות של אנקרה – התפתחויות שמעוררות דאגה בישראל.

בפתח פגישה עם מזכ"ל נאט"ו בבית הלבן, סיפר טראמפ על השיחות שקיים עם ארדואן במהלך המתיחות האזורית. "אני מחבב אותו. הוא חבר שלי. והוא נשאר מחוץ למלחמה", אמר הנשיא האמריקני. "אתם יודעים, הוא היה מועמד מוביל להיכנס למלחמה עם איראן".

טראמפ הוסיף כי יחסו של ארדואן לישראל אינו חיובי, אך לדבריו הדבר לא מנע ממנו להיענות לבקשתו. "הוא לא מעריץ גדול של ישראל, כפי שאתם יודעים. וביקשתי ממנו להישאר מחוץ (למלחמה), והוא נשאר בחוץ", אמר.

לקראת ביקור הצפוי בטורקיה בחודש הבא, טראמפ לא חסך בשבחים כלפי הנשיא הטורקי. "ארדואן הוא איש חזק. אבל הוא היה כל מה שאי פעם ביקשתי ממנו, הוא עשה", הצהיר.

לדברי ד"ר גליה לינדנשטראוס, חוקרת בכירה במכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS), מערכת היחסים בין השניים מבוססת על תפיסתו של טראמפ את ארדואן כמנהיג אפקטיבי. "טראמפ רואה בארדואן כמנהיג שיכול לעשות 'דליבר' - לספק את הסחורה, לתת לו מה שהוא צריך, וגם מנהיג שהוא מנצח. אנחנו יודעים שטראמפ מחפש אחר מצליחנים", אמרה.

גם ד"ר אסא אופיר, מומחה לטורקיה והמזרח התיכון, הצביע על הכימיה הפוליטית בין שני המנהיגים. "ארדואן מעריך את דונלד טראמפ בגלל שהוא מרגיש שהוא יכול לעשות איתו, מה שנקרא, עסקים", אמר, "הוא מצליח להשיג ממנו דברים שהוא פשוט לא השיג מנשיאי ארצות הברית אחרים".

מעבר למחמאות, הממשל האמריקני החל לקדם מהלכים שעשויים לחזק את חיל האוויר הטורקי. כיום מתבסס החיל בעיקר על מטוסי F-16 אמריקניים ועל כלי טיס בלתי מאוישים מתוצרת טורקית, בהם הכטב"ם "ביירקטאר", שזכה לחשיפה נרחבת במהלך המלחמה באוקראינה.

לינדנשטראוס הסבירה כי סוגיית חיל האוויר עומדת בראש סדר העדיפויות של אנקרה. "הנושא של חיל האוויר מאוד מדאיג את ארדואן. חיל האוויר הטורקי יחסית בעמדת נחיתות", אמרה, "הרעיון הוא בעצם שתהיה פה עצמאות. אנחנו יודעים שאחד הדברים שארדואן מקדם בשנים האחרונות - זה את התעשייה הביטחונית הטורקית".

במסגרת זו אישר הממשל האמריקני עסקה בשווי מאות מיליוני דולרים למכירת מנועים למטוס הקרב החמקן הטורקי "קאן" (KAAN), פרויקט הדגל של תעשיית הביטחון הטורקית.

"הם עובדים על פרויקט של בניית מטוס קרב משל עצמם, מטוס ה'קאן'", הסבירה לינדנשטראוס. "ובשביל זה הם צריכים מנועים, וגם את זה הם צריכים מהאמריקאים. בלי המנוע הם באמת תקועים".

שאלת ה-F-35

החשש המרכזי בישראל נוגע לאפשרות שטורקיה תשוב למסלול לקבלת מטוסי ה-F-35 האמריקניים. במשך שנים פעלה ירושלים מול וושינגטון כדי למנוע את העסקה.

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס בעבר לנושא ואמר: "נמשיך במאמץ לצייד את הטייסים הנפלאים שלנו במיטב הכלים. ואני מוסיף – גם למנוע ממי שצריך למנוע, לקבל את הכלים האלו".

אלא שכעת טראמפ משגר מסרים שעשויים להתפרש כרמז לשינוי כיוון. כשנשאל על יחסו לטורקיה השיב: "הוא חבר בנאט"ו. יש אנשים שלא מחשיבים אותו ככזה, אבל הוא באמת חבר. הוא חבר חזק בנאט"ו". בהמשך הוסיף: "כן, אני כנראה הולך לעשות משהו שיגרום לו להיות מאוד שמח".

עד כה נמנעה ארצות הברית ממכירת מטוסי F-35 לטורקיה בשל החלטתה לרכוש ולהפעיל את מערכת ההגנה האווירית הרוסית S-400. החשש במערב היה כי שילוב המערכת הרוסית עם המטוס המתקדם עלול לאפשר למוסקבה ללמוד על יכולותיו החמקניות.

"כל עוד טורקיה מחזיקה ב-S-400, אנחנו יודעים שמבחינת נאט"ו מדובר בסוס טרויאני", הזהירה לינדנשטראוס.

דאגה בישראל

האפשרות שטורקיה תקבל גישה לטכנולוגיות מתקדמות יותר מעוררת דאגה בירושלים, במיוחד על רקע החרפת הרטוריקה של ארדואן כלפי ישראל מאז פרוץ המלחמה.

"ישראל חייבת להיעצר", אמר ארדואן באחד מנאומיו. "זוהי חובתה של האנושות ושל חזית האנושות. אין לאפשר להיסטוריה לחזור על עצמה".

על רקע הדברים הללו, גוברת בישראל ההערכה כי כל שדרוג משמעותי של חיל האוויר הטורקי עשוי לשנות את מאזן הכוחות האזורי. בעוד שבקונגרס האמריקני פועלים גורמים שונים בניסיון לבלום עסקאות ביטחוניות עתידיות עם אנקרה, לא ברור אם יצליחו לעצור את המגמה.

בינתיים, דבריו של טראמפ – "אני כנראה הולך לעשות משהו שיגרום לו להיות מאוד שמח" – ממשיכים לעורר סימני שאלה בירושלים ובוושינגטון כאחד, באשר לעתיד היחסים הביטחוניים בין ארצות הברית לטורקיה ולהשלכות האפשריות על ישראל.