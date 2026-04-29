טראמפ: "לא תהיה עסקה אלא אם איראן תסכים לוותר על הנשק הגרעיני"

נשיא ארה״ב דונלד טראמפ אמר כי וושינגטון יודעת היכן נמצאים יעדים באיראן והזהיר: "נפציץ בתוך 15 דקות" • על המגעים בין המדינות אמר: "אנחנו עושים את זה טלפונית"

מעיין רפאל ■ כתבת דסק החוץ
2 דקות קריאה
דונלד טראמפ, 23.04.2026AP Photo/Mark Schiefelbein

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הערב (רביעי) למגעים מול איראן והציב תנאי ברור לכל הסכם עתידי, לפיו טהרן תידרש לוותר על פיתוח נשק גרעיני.

לדבריו, ארצות הברית מחזיקה במידע מדויק על פעולות שביצעה איראן במהלך הפסקת האש: "אנחנו יודעים בדיוק איפה זה נמצא ונפציץ את זה בתוך 15 דקות".

בהתייחסו ללחץ המופעל על טהרן, אמר טראמפ: "המצור גאוני, עכשיו הם צריכים לבכות ולהגיד שהם נכנעים". עוד ציין כי מתקיימים מגעים בין הצדדים, אך לא בפגישות ישירות: "יש לנו שיחות איתם, אנחנו לא טסים יותר, אנחנו עושים את זה טלפונית וזה מאוד נחמד".

טראמפ הדגיש כי בשלב זה אין כוונה להגיע להסכם ללא תנאי ברור: "כרגע לא תהיה עסקה אלא אם הם יסכימו שלא יהיה להם נשק גרעיני". עוד הוסיף: "מבחינה צבאית, הם מנוצחים. היו להם 159 ספינות. כל ספינה, ממש עכשיו, מתחת למים.  יש להם חיל אוויר - כל אחד ממטוסיהם נורה או נהרס". 

