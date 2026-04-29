טראמפ: "לא תהיה עסקה אלא אם איראן תסכים לוותר על הנשק הגרעיני"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הערב (רביעי) למגעים מול איראן והציב תנאי ברור לכל הסכם עתידי, לפיו טהרן תידרש לוותר על פיתוח נשק גרעיני.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

לדבריו, ארצות הברית מחזיקה במידע מדויק על פעולות שביצעה איראן במהלך הפסקת האש: "אנחנו יודעים בדיוק איפה זה נמצא ונפציץ את זה בתוך 15 דקות".

בהתייחסו ללחץ המופעל על טהרן, אמר טראמפ: "המצור גאוני, עכשיו הם צריכים לבכות ולהגיד שהם נכנעים". עוד ציין כי מתקיימים מגעים בין הצדדים, אך לא בפגישות ישירות: "יש לנו שיחות איתם, אנחנו לא טסים יותר, אנחנו עושים את זה טלפונית וזה מאוד נחמד".

https://x.com/i/web/status/2049557842881867887 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

טראמפ הדגיש כי בשלב זה אין כוונה להגיע להסכם ללא תנאי ברור: "כרגע לא תהיה עסקה אלא אם הם יסכימו שלא יהיה להם נשק גרעיני". עוד הוסיף: "מבחינה צבאית, הם מנוצחים. היו להם 159 ספינות. כל ספינה, ממש עכשיו, מתחת למים. יש להם חיל אוויר - כל אחד ממטוסיהם נורה או נהרס".