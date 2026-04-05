עברו קורס "הישרדות בשבי": הכירו את יחידת החילוץ של צבא ארצות הברית

מערכת הביטחון האמריקנית עצרה במהלך סוף השבוע את נשימתה כשצוות מטוס ה-F-15 נפל בשטח איראן, לאחר שספג פגיעה מאש איראנית. המשימה לאיתור וחילוץ הטייס והנווט הוטלה על יחידת החילוץ של חיל האוויר האמריקני - הפרא-רסקיו, או כפי שהם מכונים - ה-PJ's.

יחידת הפרא-רסקיו היא חלק מהכוחות המיוחדים של צבא ארצות הברית, והם מחזיקים במוטו פשוט: "כדי שאחרים יוכלו לחיות". היחידה התפתחה לקראת סוף מלחמת העולם השנייה, כשמטוסים אמריקניים התרסקו בלב הג'ונגלים של דרום-מזרח אסיה. בשל כך, צבא ארצות הברית החליט לבנות כוח מיוחד שכל חבריו פרמדיקים, ויכול לחלץ חיילים מכל סביבה אפשרית - צוקים, שלג, ג'ונגלים וים.

חיילי היחידה עוברים מסלול הכשרה של קרוב לשנתיים - המפרך ביותר בצבא ארצות הברית, וכולל קורס צניחה רגילה וצניחה חופשית, קורס טיפוס הרים, קורס צלילה קרבית (כולל צלילות עד עומק 40 מטר), קורס פרמדיקים, קורס התמחות של חצי שנה בחילוץ, וקורס מילוט והישרדות שכולל סדנת שבי.

אחרי סיום ההכשרה, ה-PJ's עובדים לא מעט עם מסוקי חילוץ, וגם צמודים לכלי רכב וכלי שיט יעודיים הניתנים להצנחה, ויכולים גם לחלץ מכלי טיס וכלי רכב מרוסקים. בנוסף לחילוץ משדה הקרב, מבצעי היחידה כוללים גם חילוצים נועזים באסונות טבע מקומיים - ואפילו חילוץ אסטרונאוטים של נאס"א לאחר נחיתה בים.

יחידת הפרא-רסקיו היא גם אחת היחידות המעוטרות ביותר בצבא האמריקני. מאז פיגועי ה-11 בספטמבר ותחילת ההתערבות האמריקנית במזרח התיכון, הם ביצעו למעלה מ-12 אלף משימות חילוץ, חלקן תחת אש כבדה. המשימה הנוכחית של היחידה - לדאוג שכל החיילים האמריקנים שייפלו באיראן ישובו הביתה.