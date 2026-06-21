שני ישראלים נהרגו בתאונת דרכים עצמית בלוס אנג'לס
תאונת דרכים עצמית שהתרחשה שארצות הברית גבתה את חייהם של שני ישראלים כבני 40 • מהיחידה הבינלאומית של זק"א נמסר כי עם קבלת ההודעה, הם החלו לפעול מול הרשויות המקומיות ומול משפחות ההרוגים
i24NEWS
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שני ישראלים כבני 40 נהרגו בתאונה עצמית באזור מאליבו שבלוס אנג'לס. היחידה הבינלאומית של זק"א הודיעה כי עם קבלת ההודעה, הם החלו לפעול מול הרשויות המקומיות בארצות הברית ומול משפחות ההרוגים, ומסייעת בהליכי הזיהוי, התיעוד והסידורים הנדרשים.
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חיים וינגרטן, סמנכ"ל המבצעים של זק"א, אמר: "היחידה הבינלאומית של זק"א פועלת בשיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות בארצות הברית ומלווה את המשפחות בכל הנדרש. אנו מסייעים בהליכי הזיהוי ובקידום ההליכים הנדרשים להמשך הטיפול".
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