כוכב הריאליטי הפרו-ישראלי עשוי להיות ראש עיריית לוס אנג'לס

לוס אנג'לס, העיר השנייה בגודלה בארצות הברית, הצביעה אתמול (שלישי) בסבב הראשון של הבחירות לראשות העיר. בשבוע שלפני הבחירות, המועמדים הפנו את תשומת ליבם לקבוצת אוכלוסיה מסוימת בעיר, שיכולה להיות אחת המכריעות בבחירות - הקהילה היהודית. על פי סקרים שנערכו לפני הבחירות, נראה שיש מועמד מפתיע שמקבל את תמיכת הקהילה - כוכב הריאליטי לשעבר ספנסר פראט.

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צופי הריאליטי האדוקים של שנות ה-2000 כנראה מכירים את ספנסר פראט בתוך הנוול של התוכנית "The Hill" ששודרה בערוץ MTV בין השנים 2006-2010. אחרי שהתוכנית ירדה מהאוויר, פראט, ביחד עם אשתו המפורסמת לא פחות היידי מונטאג, השתתפו במספר תוכניות ריאליטי אחרות.

על פי הסקר האחרון שנערך על ידי עיתון "הלוס אנג'לס טיימס", המירוץ בין שלושת המועמדים הפופולריים צמוד ביותר, כאשר בראש ניצבת ראשת העיר המכהנת קארן באס, עם 26%. אחריה נמצאת חברת מועצת העיר נאטין ראמאן עם 25%, ובמקום השלישי נמצא פראט עם 21% תמיכה בסקרים.

בעוד שנושאים כמו דיירי רחוב, יכולת רכישה והתאוששות משריפות היער ההרסניות בשנה שעברה שלטו בחלק ניכר מהקמפיינים של המועמדים לאורך המירוץ, לאחרונה המועמדים החלו למקד נושא האנטישמיות בעיר, מתוך ניסיון להתחרות על קולות הקהילה היהודית. באזור לוס אנג'לס רבתי מתגוררים למעלה מחצי מיליון יהודים וישראלים - אחד מריכוזי האוכלוסיה היהודית הגדולים ביותר בארצות הברית. עם זאת, המספר של אלו המתגוררים בתוך גבולות נמוך יותר, אך הם עדיין מהווים נתח משמעותי מהאוכלוסיה בעיר.

אז מדוע הקהילה היהודית בעיר המלאכים תומכת בכוכב הריאליטי לשעבר? בניגוד לשתי מהמועמדות האחרות המובילות כרגע, פראט הוא חבר המפלגה הרפובליקנית, ומאז ה-7 באוקטובר הוא נקט בקו פרו-ישראלי מובהק ואף לקח חלק בהפגנות פרו-ישראליות שנערכו בלוס אנג'לס. במהלך הקמפיין שלו הוא התבטא רבות על האנטישמיות הגואה בארצות הברית, והבטיח לפעול כדי למגר אותה.

בריאיון שהעניק לרשת CNBC, פראט אמר: "הבהרתי היטב שאני הולך להגן על חבריי ומשפחותיי היהודים שמרגישים לא בטוחים מפני ההתקפות האלה, ואפילו לא הבנתי כמה זה מטורף עד שאמרתי את זה בפומבי, ואת רמת הפסיכופתים הנאצים והמטורפים שמאיימים עליי ואומרים שאני בבעלות יהודית - לא, אני רוצה שאימהות יהודיות ירגישו בטוחות כשהילדים שלהן הולכים לבית הכנסת או לשיעורים באוניברסיטה, כמו שאני רוצה שסטודנט מוסלמי ירגיש בטוח כשהוא הולך לתפילה. כולם צריכים להרגיש בטוחים בלוס אנג'לס".

מועמדותו של פראט זכתה לתמיכה מצד דמויות בולטות בקהילה היהודית בלוס אנג'לס, בהן איל התקשורת והמפיק חיים סבן, ואשלי אנדרווד, אשתו של הקומיקאי הידוע לארי דיוויד, שאף אירחה אירוע גיוס תרומות בשמו.

ומה לגבי שתי המועמדות האחרות? לראשת העיר המכהנת קארן באס יש אומנם מערכת יחסים ארוכה עם הקהילה היהודית, אך לא אחת חזקה במיוחד, כך לפי פרשן ה-Jewish Insider דן שנור. פרשן אחר אומר כי הקהילה היהודית עשויה לתמוך בבאס, לאור הגינוי שלה לטבח ה-7 באוקטובר, והפעולות שנקטה עם רשויות האכיפה העירונית לאור העלייה בתקריות האנטישמיות בעיר.

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המועמדת השנייה, נאטין ראמאן, נמצאת בעמדה בעייתית. בעבר היא התראיינה לסטרימר האנטישמי והאנטי-ישראלי חסן פיקר, ואמרה כי לישראל אומנם יש זכות קיום, תוך האשמות בביצוע רצח עם. ראמאן אמרה בנוסף כי לא תבקש עוד את תמיכתם של "דמוקרטים למען ישראל" בלוס אנג'לס, קבוצה שתמכה בה במהלך קמפיין הראשון שלה למועצת העיר.