אקזיט ענק: "ארמיס" הישראלית נרכשה ב-7.75 מיליארד דולר

אקזיט ענק: חברת הסייבר הישראלית "ארמיס" נרכשה היום (שלישי) תמורת 7.75 מיליארד דולר, על ידי חברת ServiceNow האמריקנית.

ארמיס גייסה 435 מיליון דולר בסבב מימון חדש בהערכת שווי של 6.1 מיליארד דולר רק בחודש שעבר, מה שמסמן את אחד המממנים הפרטיים הגדולים ביותר בתחום השנה.

לאחרונה החברה הישראלית חצתה את רף ה-300 מיליון דולר בהכנסות שנתיות חוזרות (ARR) - עלייה של 100 מיליון דולר בפחות משנה - שהונעה במידה חלקית על ידי רכישות, כולל רכישת החברה הישראלית "אוטוריו".

ארמיס הוקמה בשנת 2016 על ידי המנכ"ל יבגני דיברוב והמנהל הטכני נדיר יזרעאל. החברה מפתחת טכנולוגיות סייבר שנועדו לאבטח תשתיות קריטיות ולהעניק לארגונים נראות והגנה בזמן אמת, מהרשתות המקומיות ועד לסביבות הענן. החברה מעסיקה כ-950 עובדים בישראל ובעולם.