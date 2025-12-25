האנטישמים באים: ההקצנה המדאיגה של הימין בארה"ב, והקשר הקטארי

ההקצנה והקיטוב בפוליטיקה האמריקנית הביאו זרמים שלמים בימין השמרני שם לפלרטט עם אנטישמיות. בפרונט של התופעה המדאיגה אנשי תקשורת מפורסמים. ומאחורי הקלעים לא תופתעו למצוא, שוב, את קטר.

בתקופה שבה קולות אנטי ישראלים ולעיתים גם אנטישמיים במוצהר הפכו במערב לכמעט לעניין שבשגרה, הולך ומתרחב הפער גם בימין האמריקני בין תומכי ישראל ובין זרם בדלני שמאיים לשים סוף לתמיכה בעם היושב בציון.

מי שנחשב לקול הבוטה והמשפיע ביותר כנגד ישראל הוא טאקר קרלסון, מגיש פוקס ניוז לשעבר שלא מפסיק לעורר שערוריות בפודקאסט הפופולרי שלו, מקידום תיאוריות קונספירציה הנוגעות לישראל וליהודים, לשיתוף פעולה גלוי עם קטר ולאחרונה גם אירוח של דמות שערורייתית עוד יותר ממנו, כמו מכחיש השואה ומעריצו של היטלר ניק פואנטס.

למי שציפה לגינוי חד משמעי לתופעה מצד הממשל הרפובליקני, נכונה אכזבה גם מצד מי שהוגדר על ידי ראש הממשלה נתניהו - הידיד הטוב ביותר של ישראל אי פעם בבית הלבן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בהקשרו של קרלסון: "היו לנו כמה ראיונות מעולים איתו, אבל אי אפשר להגיד לו את מי לראיין. אם הוא רוצה לראיין את ניק פואנטס, אני לא יודע עליו הרבה, תפיץ את הבשורה, אנשים צריכים להחליט".

בניסיון לבלום את הסחף האנטי ישראלי, אירח משרד החוץ לפני כשבוע את משלחת המשפיענים הגדולה בתולדות המדינה: למעלה מ־1,100 מנהיגי כנסיות ומובילי דעת קהל מהזרם האוונגליסטי - קהל שנחשב גם היום לעמוד תווך בתמיכה בישראל.

מאחורי היוזמה הזו עומדת גם דאגה מוכרת מהשפעה זרה: קטר, שמזה שנים פועלת במערב, החלה בשנים האחרונות לחדור גם אל הזרם האוונגליסטי - שבעבר נחשב פרו ישראלי כמעט באופן מוחלט.

ואם הדאגה מהתופעות הנוכחיות אינה מספיקה, הרי שיש לא מעט סיבות לדאגה גם כאשר מסתכלים קדימה אל בחירות 2028. מי שמסתמן נכון לימים אלו כיורשו המיועד של טראמפ, סגן הנשיא ג'יי די ואנס, מהדמויות הבולטות בזרם הבדלני במפלגה הרפובליקנית.

דמות מרכזית נוספת במפלגה הרפובילקנית שהפכה לאחרונה לקול אנטי ישראלי היא חברת הקונגרס ג'ורג'יה מרג'ורי טיילור גרין, שנחשבת לאחד הקולות הבולטים במחנה ה-מגה. גרין אמרה בראיון: "מאז שאני חברת קונגרס, העברנו מספר החלטות שמגנות אנטישמיות, הצבעתי על זה כבר פעמים רבות, זה הופך להופעה שכופים על הקונגרס"

גרין וחבריה טוענים בלהט - ישראל מעונינת לגרור את ארה"ב למלחמות, והביעו התנגדות חריפה למתקפה האמריקאית על מתקני הגרעין של איראן.

סקר נרחב של הניו יורק טיימס מחודש ספטמבר מצביע על תפנית דרמטית ביחס של הציבור האמריקני לישראל, כאשר לראשונה מאז תחילת המלחמה, יותר אמריקנים אמרו שהם תומכים בצד הפלסטיני לעומת אלו המזדהים עם ישראל. המגמה מדאיגה במיוחד בקרב הצעירים, שם למעלה מ-70% מבני ה-30 ומטה מתנגדים להמשך הסיוע הצבאי לישראל.

ועל אף שהירידה המשמעותית בתמיכה בישראל ניכרת בקרב מצביעי המפלגה הדמוקרטית, גם בקרב הרפובליקאים, ירדה התמיכה מ-76 אחוזים ל-64 אחוזים בלבד.

הקולות הקיצוניים מימין משקפים מאבק עמוק לקראת הבחירות הבאות - לא רק על זהות המועמד הרפובליקני בעידן שאחרי טראמפ, אלא על דמותה ומהותה של המפלגה כולה. מצד אחד שמרנים מסורתיים, דוגמת שר החוץ מרקו רוביו, התומכים בקו אמריקני קלאסי של מעורבות בינלאומית. מן הצד השני קולות בדלניים, כמו זה של ואנס, שעלולים לבשר עתיד מורכב ואף מדאיג בכל הנוגע להמשך התמיכה האמריקנית בישראל.

וכמו תמיד, גם כאן נשאלת השאלה - עד כמה ישראל עושה מספיק כדי להילחם במגמות המדאיגות הללו. יותר משנתיים לתוך המלחמה ועם לא מעט סכנות לחידוש הלחימה בחזיתות השונות, ישראל תאלץ לנווט בין צרכים ביטחוניים הכרחיים ובין מהלכים מדיניים רגישים להבטחת התמיכה של ממשל שאינו מנותק מהמגמות שסוחפות את הציבור האמריקני.

