במגזין "טיים" דווח היום (שלישי) כי בחודש ספטמבר האחרון שכרה סוכנות הפרסום הבינלאומית Havas את חברת Clock Tower X, שבבעלות בראד פארסקייל, מנהל קמפיין הבחירות לשעבר של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, כדי לנהל קמפיין דיגיטלי עבור מדינת ישראל. עם זאת, מה שהפך את המקרה הזה לבלתי שגרתי, היה המטרה: לא מצביעים מתנדנדים או הציבור האמריקאי בכללותו, אלא יפעל לשינוי הבסיס הפוליטי של הנשיא עצמו.

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על פי ההסכם, התחייבה חברת Clock Tower X להפיק 100 פריטי תוכן מקוריים מדי חודש, כאשר לפחות 80% מהם יועדו לקהל דור ה־Z בפלטפורמות כמו אינסטגרם, טיקטוק, יוטיוב ועוד.

עוד עולה מהמסמכים כי פארסקייל התחייב להשיג לפחות 50 מיליון חשיפות דיגיטליות מדי חודש. בנוסף, הקמפיין נועד להשפיע על האופן שבו כלי בינה מלאכותית, בהם ChatGPT של OpenAI, Claude של Anthropic ו-Gemini של Google, יתארו את ישראל ואת המלחמה. בתמורה, התחייבה ישראל לשלם לחברה 1.5 מיליון דולר מדי חודש.

הקמפיין הוצג כיוזמה שנועדה להתמודד עם העלייה באנטישמיות ברשת. אולם גורם במשרד החוץ, המעורה בפרטי ההתקשרות, אמר ל"טיים" כי מאחורי המהלך עמדה גם מטרה אסטרטגית נוספת: לבלום את השחיקה בתמיכת צעירים שמרנים בארצות הברית בישראל. לפי הדיווח, הקמפיין עדיין מתנהל, אך נראה כי בממשל טראמפ והן בממשלת ישראל אינם מרוצים מהתוצאות שהושגו עד כה.

למעשה, ממשלת ישראל שכרה את פארסקייל במטרה לשפר את מעמדה של המדינה בקרב הציבור השמרני בארצות הברית, אולם מאז, כך לפי הדיווח, נמשכה הירידה בתמיכה בישראל, גם בקרב מצביעי הימין האמריקאי ואף בקרב הציבור האמריקאי הרחב.

"אנחנו כועסים על בראד פארסקייל", אמר גורם ישראלי, "הוא היה אמור לשפר את המצב. שילמנו לו הרבה מאוד כסף, אבל במקום זאת המצב רק הלך והחמיר".