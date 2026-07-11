חבר קונגרס דמוקרטי טוען: "מתנחלים עם נשק אמריקני עיכבו אותי בגדה המערבית"

חבר הקונגרס הדמוקרטי, רו קאנה, טען היום (שבת) כי עוכב על ידי "מתנחלים חמושים ברובים מתוצרת ארה"ב במהלך ביקורי בגדה המערבית השבוע".

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בריאיון עם סוכנות הידיעות "רויטרס" אמר חבר הקונגרס כי הטנדר של קבוצתו הוקף במתנחלים שאחזו ברובי M4, בעת שסייר בדרום יהודה ושומרון, שם טען כי "התושבים הפלסטינים מתמודדים עם התקפות תכופות של מתנחלים".

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"היינו בכפר כשמתנחלים הישראלים הרסו, הם הרסו את בית הספר, הם הרסו את הכפר הזה, ופשוט הסתכלנו על זה", אמר קאנה, חבר פרלמנט דמוקרטי מהזרם הפרוגרסיבי מקליפורניה.

"והבריונים האלה מגיעים עם מקלעים - M4, מקלע מתוצרת ארה"ב - והם עצרו אותנו", הוסיף, "הם חסמו את הכביש ואז הם קוראים לצה"ל וכמובן שהחיילים היו בצד שלהם, לא בצד של האמריקנים".

קמרון קסקי, עוזר של קאנה שהיה עמו, טען שהם הוחזקו במשך יותר משעה וביקש עזרה משגרירות ארה"ב בירושלים. "קבוצת שוטרים שנראתה כשוטרים התערבה לבסוף, מה שהוביל לשחרורם", אמר קסקי.

בצה"ל הגיבו לריאיון לסוכנות הידיעות "רויטרס" ונמסר כי חיילים ושוטרים התערבו לאחר שקיבלו דיווח על הפורעים שחסמו כלי רכב ליד ח'ירבת זנוטה, כפר פלסטיני קטן במרכז יו"ש.

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נוסף לחבר הקונגרס האמריקני, צוות עיתונאים מרשת CNN הותקף הבוקר בידי מתנחלים בכפר הפלסטיני סינג'יל בבנימין, שגרמו לנזק ברכב בו נסעו אנשי התקשורת. כוחות ביטחון שהגיעו למקום עצרו את ארבעת החשודים בתקיפה, ואיתרו ברכבם אלות וסכין. המשטרה פתחה בחקירת האירוע.