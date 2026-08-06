נשיא ארצות הברית תקף לפני מספר ימים את מזכיר ההגנה פיט הגסת' במהלך הקמפ דיוויד, וטען כי לא עדכן אותו על המחסור במיירטים בצבא האמריקני, כך דווח הבוקר (חמישי) ב"וושינגטון". "הטעית אותי שיש מספיק חימושים ומיירטים. לא עדכנתם אותי שיש בעיה", טען הנשיא לפי הדיווח. הגס'ת בתגובה האשים את הסגן שלו וטען שהוא זה שהיה אמור לעדכן את הנשיא בסוגייה. גם הבית הלבן וגם הפנטגון הכחישו הדיווח.

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לפי שני גורמים המעורים בפרטים, טראמפ הטיח בהגסת׳ כי הוא היה בטוח ש"בעיית התחמושת כבר נפתרה".

דוברת הבית הלבן לוויט הכחישה את הדיווח: "הייתי עם הנשיא טראמפ ועם מזכיר המלחמה הגסת' בקמפ דיוויד. הדבר הזה מעולם לא קרה, ואמרנו זאת לעיתון ה'פוסט' פעם אחר פעם. מדובר בפייק ניוז".

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החשש המרכזי שציפו הגורמים בדיווח הוא שהדלדלות מלאי הנשק מתחילה להטיל מגבלות משמעותיות על מרחב התמרון הצבאי של ארה"ב, לפי הדיווח. המחסור בטילי שיוט מדויקים, טילי קרקע-קרקע ומיירטי הגנה אווירית (כמו מערכות פטריוט ו-THAAD) היווה פקטור מרכזי בהחלטתו של טראמפ שלא להוציא לפועל גל תקיפות נרחב נוסף באיראן בימים האחרונים.