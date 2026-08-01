רוחות מלחמה: לוח הזמנים של טראמפ למתקפה אפשרית באיראן

פרשננו הצבאי יוסי יהושוע התייחס הערב (שבת) ב"מגזין השבת" עם מיכל רבינוביץ', ללוחות הזמנים לחידוש הלחימה באיראן - והבהיר כי רמת הכוננות בישראל עלתה בדרגה נוספת.

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למעשה, החודשים הקרובים צפויים להיות קשים יותר באיראן, בעיקר בשל מזג האוויר החם - ולכן בישראל חושבים שייתכן שזהו הזמן המתאים לתקיפה. לדברי בכירים ישראלים, לוח הזמנים של טראמפ הוא אוגוסט עד ספטמבר - טרם תחילת הקמפיין לבחירות אמצע הכהונה. לוח הזמנים הישראלי דומה, זאת לקראת הכניסה למערכת הבחירות.

המשמעות היא, שאנחנו נמצאים כעת בתוך חלון הזמן האפשרי למבצע באיראן, במידה ונשיא ארצות הברית מעוניין במהלך קצר.

עם זאת, עדיין לא ברור כיצד טהרן תפעל לנוכח הפרטים הללו, אך כבר כעת ניתן לראות את האופן בו היא מתגרה בממשל האמריקני, בין היתר באמצעות מתקפות סייבר שונות.

כעת, לטראמפ לא נותרה ברירה וגם אם ידחה את הקץ - הוא יפנה בסופו של דבר לעימות עם איראן. הוא צריך לבחור טוב את המטרות שלו, ונדמה שישראל עוזרת לו. התיאום הצבאי בינינו באמת מצוין לאחר הסבב הקודם, וכולם ממתינים להחלטה שלו בנושא.