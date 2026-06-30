חלתה באיידס: נחשפה סיבת מותה של כוכבת "הצלצול" בגיל 35

כשבועיים אחרי מותה, סיבת המוות של השחקנית בת ה-35 דייבי צ'ייס נחשפה • "היא מתה מאיידס ומשימוש בחומרים ממכרים", כך חשפו הרשויות בלוס אנג'לס

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