דיווח בארה"ב: ה-CIA הפסיק להשתתף בחלק מהערכות המודיעין על המלחמה מול איראן

המתיחות בין שתי זרועות המודיעין הבכירות בארצות הברית עולה מדרגה: לפחות על פי דיווח ברויטרס, ה-CIA הפסיק לתרום לחלק מהערכות המודיעין המופקות על ידי משרד ראש המודיעין הלאומי האמריקאי (ODNI), ובהן גם הערכות הנוגעות למלחמה מול איראן, כך כאמור עולה מדיווח בלעדי של רויטרס המבוסס על גורם אמריקאי ושלושה מקורות בעלי ידע ישיר בנושא.

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לפי הדיווח, הסכסוך בין ה-CIA לבין משרד ראש המודיעין הלאומי נמשך כבר יותר משנה וגורם לשיבושים משמעותיים בשיתוף הפעולה בין גופי המודיעין האמריקאיים. מדובר בפגיעה במנגנון שנועד לספק לנשיא טראמפ ולמקבלי ההחלטות תמונת מודיעין לאומית אחידה בנושאי ביטחון לאומי ומדיניות חוץ.

במוקד המחלוקת עומדת קבוצת עבודה שהקימה ראש המודיעין הלאומי לשעבר, טולסי גבארד ב-2025. לפי גורמים המעורים בפרשה, ב-CIA טענו כי הקבוצה עקפה נהלים מקובלים של שיתוף מידע וסיווג מודיעיני, בעוד שב-ODNI טענו מנגד כי ה-CIA חסם את גישתה למידע מודיעיני חיוני.

ה-CIA נחשב במשך שנים לאחד הגורמים המרכזיים התורמים להערכות של המועצה הלאומית למודיעין (NIC), גוף הניתוח הבכיר של קהילת המודיעין האמריקאית. אולם לפי המקורות, כיום פועלים ה-CIA וה-ODNI במידה רבה כשני גופי ניתוח נפרדים. מיותר לציין כי העימות מתרחש בתקופה רגישה במיוחד עבור ממשל טראמפ, כאשר ארה"ב מעורבת בלחימה מול איראן ומתמודדת במקביל עם האתגרים שמציבות סין ורוסיה בזירה הבינלאומית.

כך או כך, גורמים רשמיים בשני הארגונים טוענים כי חרף המחלוקות, בממשל טראמפ ממשיכים לקבל מודיעין וניתוחים ברמה גבוהה וכי שיתוף הפעולה המבצעי בין הגופים נמשך באופן רגיל.