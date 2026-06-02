השיחה הקשה בין טראמפ לנתניהו לאחר שהנשיא בלם את הפעולה בלבנון | דיווח

שיחת הטלפון שקיימו אמש (שני) נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו הייתה טעונה במיוחד, כך דווח ב-CNN מפי שני גורמים המכירים את פרטי השיחה.

לפי הדיווח, טראמפ לחץ על נתניהו לצמצם את התוכניות למבצעים צבאיים בלבנון, מחשש שמהלך כזה ישבש את מאמציו לקדם הסכם ראשוני מול איראן. עוד נטען כי הנשיא השתמש בשלב מסוים בביטויים בוטים כדי להביע את מורת רוחו מהתקיפה המתוכננת.

על פי המקורות, טראמפ הזכיר לנתניהו את תמיכתו בישראל לאורך התקופה האחרונה והזהיר כי הפצצה של לבנון עלולה להוביל לבידוד מדיני נוסף של ישראל בזירה הבינלאומית.

הלילה טראמפ כתב ברשת "truth": "שוחחתי היום עם ביבי נתניהו וביקשתי ממנו שלא לצאת למבצע רחב היקף בביירות, לבנון. הוא הורה לכוחותיו לשוב על עקבותיהם. תודה לך, ביבי! קיימתי גם שיחה עם נציגים מטעם הנהגת חיזבאללה, והם הסכימו להפסיק לירות לעבר ישראל וחייליה. בהתאם לכך, גם ישראל הסכימה להפסיק לירות לעברם. נראה כמה זמן זה יחזיק מעמד - נקווה שלנצח נצחים".

מוקדם יותר, נתניהו מסר: "שוחחתי עם הנשיא טראמפ ואמרתי לו שאם חיזבאללה לא יחדל לתקוף את ערינו ואזרחינו - ישראל תתקוף מטרות טרור בביירות. עמדתנו זו עומדת בעינה. במקביל, צה"ל ימשיך לפעול כמתוכנן בדרום לבנון".