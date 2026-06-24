רכש רולס רויס בחצי מיליון דולר: ישראלי נעצר בארה"ב בחשד לגניבת זהויות ממתים

אורן דוד שחר, אזרח ישראלי בן 59 המתגורר בלוס אנג'לס, נעצר בפרשת הונאת ענק בארצות הברית במסגרת מבצע האכיפה הגדול ביותר שנערך אי פעם נגד הונאות במערכת הבריאות האמריקנית. לפי כתב האישום, שחר ושני שותפיו חשודים בהונאה בהיקף של כ-27 מיליון דולר נגד תוכנית ביטוח הבריאות הממשלתית לקשישים בארצות הברית.

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הרשויות מסרו כי שחר הפעיל ארבע חברות הוספיס ורכש מעובדי בתי לוויות פרטים אישיים ורפואיים של מתים, כאשר הוא שילם בין 1,000 ל-3,000 דולר עבור כל זהות. באמצעות המידע הוגשו תביעות כוזבות עבור מטופלים שלא היו חולים סופניים ובחלק מהמקרים כבר היו מתים.

דוברות המשטרה

מהחקירה עולה כי כספי ההונאה שימשו למימון אורח חיים ראוותני, כולל רכב רולס רויס פאנטום בשווי של כחצי מיליון דולר. המעצר בוצע במסגרת מבצע פדרלי רחב היקף שבמסגרתו הוגשו כתבי אישום נגד 455 חשודים ברחבי ארצות הברית בחשד להונאות בתחום הבריאות בהיקף כולל של יותר מ-6.5 מיליארד דולר.