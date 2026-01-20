עיכוב לחקירה ומחאות: כך התקבל הקומיקאי גיא הוכמן בטורונטו

הקומיקאי הישראלי גיא הוכמן נחת הלילה (שלישי) בטורונטו, קנדה, לקראת הופעה עבור הקהילה היהודית, אך עם נחיתתו עוכב כשש שעות לחקירה בשדה התעופה, לאחר שתלונה פלילית הוגשה נגדו בידי הארגון הפרו פלסטיני "קרן הינד רג’אב". לאחר שהקונסול הישראלי התערב, הוא שוחרר והמשיך להופעה.

במקביל, מחוץ לאולם הנוסעים המתינו מפגינים מתלהמים שאחזו בדגלי פלסטין וצעקו לעברו קריאות מתריסות, כולל "אתה לעולם לא תהיה פה, כולנו עם פלסטין". להם הוא השיב "עם ישראל חי". במהלך האירוע נרשם ניסיון תקיפה כלפיו. מנהל ההופעה שנחלץ להגנתו נפצע, והמשטרה עצרה את התוקף במקום.

האירוע התרחש לאחר סערת רשת שכללה התבטאויות של חברי פרלמנט קנדיים שקראו לא להכניס את הוכמן למדינה עקב המחאה הפרו פלסטינית.

https://x.com/i/web/status/2013501306279698490 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

הקומיקאי עדכן בחשבון ה-X שלו כי "בזמן שישנתם חיכתה לי הפגנה פרו פלסטינית מחוץ להופעה שלי בטורונטו. אחד המטורללים בא לתקוף אותי ועומר הגן עליי ונפצע. התוקף נעצר על ידי המשטרה המקומית. עומר בסדר גמור. ממשיך לעדכן. אנחנו לא מוותרים".

קרן הינד רג'אב מסרה בחשבון ה-X שלה כי "הוגשה תלונה משפטית נגד גיא הוכמן. אחד מעורכי הדין שלנו מסר בעצמו בקשה דחופה ל-CBSA בנמל התעופה פירסון בטורונטו, בבקשה למנוע את כניסתו. אם הוכמן כבר נמצא בקנדה, הוגשה גם תלונה פלילית. רטוריקה של רצח עם אינה אמנות, אינה חופש ביטוי, ואינה מוגנת על פי החוק הקנדי. אין מקום מקלט בטוח לאלו המעורבים בזוועותיה של ישראל".