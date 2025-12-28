הונאת הענק במינסוטה: מיליארדי דולרים נעלמו - והגיעו לסומלים

איך נעלמים כספי מיסים בשווי תשעה מיליארד דולר? זה מה שמנסים לברר היום (ראשון) במינסוטה. עשרות מהגרים מסומליה נחקרים שם בחשד שהקימו עמותות פיקטיביות במסווה של מעונות יום.

גם במונחים של הונאות הענק בארצות הברית, הסיפור הבא שובר כל שיא. ההערכות מדברות על לפחות תשעה מיליארד דולר שנגנבו במסגרת הפרשייה שמסעירה את האמריקנים ואת מדינת מינסוטה בפרט, שגם ככה מתמודדת עם אחוזי פשיעה גבוהים בשנים האחרונות בעיקר בשל הגירת סומלים למדינה - שגם במקרה הזה הם החשודים העיקריים.

במוקד הפרשיות - גניבת מאות מיליונים של כספי מיסים מצד עשרות וייתכן שאף מאות מעונות יום לילדים שהוקמו ברחבי המדינה, וגם גניבת כספים מצד עמותות ללא מטרות רווח שנועדו לסייע באספקת מזון.

העיתונאי העצמאי ניק שירלי יצא לנסות לבדוק מה יקרה אם ינסה לרשום ילד לאחד ממעונות הילדים שקיבלו היתר מטעם מדינת מינסוטה, והופיעו ברשימות של הארגונים שהשתתפו בהונאות.

בשנים האחרונות צצו עוד ועוד מרכזים דומים, כולם במסווה של מעונות יום או מרכזי סיוע. בחלק מהמקומות אפשר למצוא משרדים של חברות ביטוחי בריאות, אחד ליד השני. כשמנסים להבין את העלויות לביטוחים, נתקלים בחוסר מענה.

ביקורת רבה נשמעת בתקופה האחרונה נגד מושל מינסוטה, טים וולץ, מי שהיה המועמד של קמלה האריס לתפקיד סגן הנשיאה במרוץ לנשיאות בשנה שעברה, על כישלונו בהתמודדות נגד הפשיעה המאורגנת הסומלית.

הפרטים המלאים על הונאות הענק רק מתחילים להיחשף בימים האחרונים, אבל דבר אחד ברור, הפרשה הזו מטלטלת את הרשויות שאפשרו כניסה כמעט חופשית של מהגרים סומלים, במשך שנים.

צפו בכתבה המלאה בראש העמוד