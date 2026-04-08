טראמפ שוקל "להעניש" חברות נאט"ו שלא סייעו במלחמה באיראן

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוקל תוכנית להעניש חלק מחברות ברית נאט"ו שלדעתו לא סייעו לארצות הברית ולישראל במהלך המלחמה באיראן, כך דווח הערב (רביעי) על ידי הוול סטריט ג'ורנל מפי גורמים בממשל האמריקני.

ההצעה כוללת העברת כוחות אמריקניים ממדינות החברות בברית הצפון-אטלנטית שנחשבות כלא מועילות למאמץ המלחמתי באיראן, והצבתם במדינות שתמכו יותר במבצע הצבאי של ארצות הברית. ההצעה רחוקה מהאיומים האחרונים של הנשיא טראמפ לפרוש לחלוטין מהברית, דבר שאינו יכול לעשות ללא אישור הקונגרס.

התוכנית, שהופצה וזכתה לתמיכה בקרב בכירים בממשל בשבועות האחרונים, נמצאת בשלבים מוקדמים והיא אחת מכמה אפשרויות שהבית הלבן שוקל כדי להעניש את נאט"ו. היא מדגישה את הקרע ההולך ומעמיק בין ממשל טראמפ לבעלות הברית האירופיות בעקבות החלטת הנשיא לפתוח במלחמה עם איראן.

מזכ"ל נאט"ו מארק רוטה הגיע לוושינגטון ביום רביעי לפגישה עם טראמפ. רוטה פועל להעמקת הקשרים עם טראמפ למרות המתיחות בברית הצפון-אטלנטית, והיה בין אלה ששכנעו אותו לא להשתלט על גרינלנד.

דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט אמרה היום: "די עצוב שנאט"ו הפנו את גבם לעם האמריקני בששת השבועות האחרונים, כשדווקא הוא זה שמימן את הגנתם". היא הוסיפה כי טראמפ מתכנן לקיים שיחה "ישירה וכנה מאוד" עם מזכ"ל נאט"ו רוטה.

כזכור, מספר מדינות אירופיות החברות בברית נאט"ט סירבו למטוסים אמריקניים להשתמש בבסיסיהן במסגרת הלחימה באיראן. בולטת במיוחד הייתה ספרד, אשר החליטה לאסור על מטוסים אמריקניים לנחות או להמריא מבסיסים אסטרטגיים בשטחה.

בשבוע שעבר טראמפ אמר שצרפת סירבה לאפשר למטוסים אמריקניים הנושאים ציוד צבאי לעבור מעל שטחה בדרך לישראל, מה שהוביל את ישראל להשהות את הרכש הביטחוני מצרפת.