לחץ צבאי אחרון - או הכנה למתקפה? במקביל למגעים מול איראן, הפנטגון מזרים כוחות מהדיוויזיה ה-82 למזרח התיכון, כשבמוקד: היערכות לפלישה קרקעית אפשרית על אדמת איראן. כתבנו לענייני דיפלומטיה עמיחי שטיין מסביר על הכוח שיכול להגיע לכל נקודה בעולם בתוך 18 שעות, והפך לאגדה כבר במלחמת העולם השנייה.

כאמור, לא סתם הדיוויזיה המוטסת ה-82 נקראה להגיע למזרח התיכון, בשיא המלחמה של ישראל וארה"ב מול איראן. מדובר על מוקד 100 של צבא ארצות הברית - תוך 18 שעות, הם יכולים להיות בכל נקודה על פני כדור הארץ - צונחים כדי לכבוש שדה תעופה, לאבטח גבול או לבלום פלישה.

החיילים בנויים לצנוח למרכז הלחימה, מעבר לקווי האויב, ולהחזיק את הקו עד ששאר הצבא יגיע. השיא שלהם מרגע ההקפצה ועד ההגעה ליעד עומד על 10 שעות.

היחידה הוקמה לפני כ-100 שנים, וזכתה לכינוי "אול-אמריקן" או AA כי היא גייסה חיילים מכל 48 המדינות (שהיו אז בארצות הברית). הם קיבעו את מעמדם כאגדה במלחמת העולם השנייה, מול גרמניה הנאצית, בשעות המוקדמות והחשוכות של חופי צרפת בפלישה של בעלות הברית לנורמנדי ה-D-Day ב-1944.

מאז - הם היו מעורבים באינספור מבצעים. ב-1989 הם הוצנחו בפנמה במסגרת מבצע "מטרה צודקת" במטרה להדיח את הדיקטטור מנואל נורייגה. כשהארגון האיסלמיסטי הטליבאן היה בחוצות קאבול, בירת אפגניסטן, ב-2021 - הייתה זו הדיוויזיה המוטסת שנקראה לחלץ את האמריקנים שנותרו בבירה.

כעת, מייעדים את הדיוייזיה לאפשרות שהנשיא טראמפ יורה על השתלטות על אי הנפט חארג'.

אבל, הם לא היחידים שנמצאים בדרכם למזרח התיכון - שתי קבוצות לחימה אמפיביות, ועליהם אלפי חיילי מרינס שטות כרגע לעבר איראן. הקבוצות של ה-USS Boxer וה-USS tripoli מורכבות ממיני נושאת מטוסים, שעליהן מטוסי קרב כולל מטוסי F35.

אבל הייחוד שלהם הם הנגמ"שים האמפיביים שמסוגלים לעלות במהירות ובקלות מלב ים אל היבשה עם אלפי החיילים. כמו בימים שקדמו למלחמה, בזמן שטראמפ מדבר על דיפלומטיה נמשכת בניית הכוח האמריקנית באזור. ואם אופציה א לא תעבוד - תמיד תהיה לו אופציה ב: מבצע קרקעי לכיבוש שטח. הראשון מזה יותר מ-20 שנה.