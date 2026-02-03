דיווח: באיראן דורשים לשנות את מיקום המו"מ; ארה"ב יירטה כטב"ם שהתקרב לנושאת המטוסים לינקולן

משבר בשיחות המשא ומתן בין ארצות הברית לאיראן - עוד לפני שהחלו? הרשויות בטהרן הודיעו הערב (שלישי) כי הם מעוניינים לשנות את מיקום השיחות, שאמורות להתקיים ביום שישי הקרוב בטורקיה. על פי הדיווח, היעד המבוקש כעת הוא טורקיה.

עוד נכתב ברויטרס כי "איראן רוצה לשנות את אופי השיחות שידונו רק בתיק הגרעין, מבלי מעורבות של שותפות אזוריות בשיחות". רשת אל-מיאדין ציטטה גורם איראני שלא פסל את קיום השיחות בטורקיה, המיקום המקורי שנקבע להן. "בטהרן מעדיפים שהשיחות ינוהלו במסקט בירת עומאן, אך אין בעיה שהן ינוהלו בטורקיה", אמר.

בתוך כך, גורם אמריקני הודיע כי מטוס קרב מסוג F-35 יירט בהצלחה כטב"ם איראני מסוג שאהד-139 שהתקרב לנושאת המטוסים לינקולן בים הערבי. אין נפגעים.

במקביל, וול סטריט ג'ורנל דיווח פרטים חדשים על התקרית שנרשמה בשעות הצהריים במיצרי הורמוז. על פי הדיווח, סירות איראניות מכלית עם דגל ארצות הברית, שיצאה מאיחוד האמירויות לבחריין, בה נמצא בסיס של חיל הים האמריקני.

בתקרית המדוברת, שהסתיימה בכישלון של טהרן, היו מעורבים שישה כלי שיט חמושים של איראן - שניסו להשתלט על כלי השיט האמריקני. גורמים אמריקנים רשמיים אישרו את התקרית, וציינו כי המכלית הובלה לאזור מבטחים.

דקות לאחר מכן, בוול סטריט ג'ורנל דווח כי גורמים איראנים מאיימים לפרוש משיחות המשא ומתן ביום שישי. הנסיבות לאיום - עדיין לא ברורות, ולא נמסרו.