תומכת בדונלד טראמפ ומתחזקת חשבון אונלי פאנס: תכירו את ג'סיקה פוסטר, דוגמנית ה-AI שמשגעת את ארה"ב

במבט ראשון, הפיד של ג'סיקה פוסטר (Jessica Foster) נראה כמו החלום הרטוב של הימין השמרני בארצות הברית: צעירה יפהפייה במדי צבא, חיוך של פרסומת למשחת שיניים, ופוסטים שמהללים את הצבא ואת דונלד טראמפ.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

אלא שבבדיקה מעמיקה של חשבון האינסטגרם שלה, שצבר יותר ממיליון עוקבים מאז דצמבר 2025, מתגלה מציאות מכוערת. פוסטר אינה קיימת. היא יצירה של מפעיל אנונימי שהצליח למכור לאמריקאים "חיילת" שמעולם לא דרכה בבסיס טירונים.

כאמור, הסיפור התחיל ב-14 בדצמבר 2025, כשהחשבון @jessicaa.foster עלה לאוויר. הביו פשוט: "america first" עם דגל של ארה"ב וקישור לעמוד OnlyFans. מאחורי הקלעים, מפעיל אנונימי לחלוטין, שזהותו לא נחשפה עד היום.

פוסטר עונה על כל "הפנטזיות" של האמריקאים השמרנים" אישה צעירה ויפה, אסתטיקה צבאית, ומסרים פטריוטיים פרו-טראמפ. עם פוסטים שהיא בתמונות לבושה במדים ליד מטוסי F-22, שריוניות ומיטות צבא וגם תמונות עם מנהיגי העולם.

ג'סיקה "נפגשה" עם טראמפ לפחות שש פעמים. בחדר הסגלגל עם זר ורדים אדומים ביום האהבה, לצד מלניה. היא "ביקרה" את פוטין בבית הלבן, לגלגה על זלנסקי שלא לבש חליפה, והצטלמה עם מסי בקבלת פנים לאינטר מיאמי וגם עם רונאלדו. פוסט אחד עם טראמפ קיבל מיליון לייקים. כמה מאות אלפים נוספים לייקים היו לפוסטים האחרים.

אבל גם במקרה הזה כמו ברוב המקרים של הבינה המלאכותית - היו סימני אזהרה: כך למשל בדגל האמריקאי בתמונות היו לפחות 10 כוכבים ו-2 פסים פחות. על תג השם על המדים כתוב "JESSICA", שם פרטי, בניגוד מוחלט לנהלי הצבא האמריקאי שדורשים שם משפחה. אבל מדובר בדברים מאוד מינוריים וקשים לזיהוי בקרב הקהל הרחב וזה לא עורר יותר מדי חשד.

ההכנסות זרמו בשקט. עמוד ה-OnlyFans תחת השם @jessicanextdoor הציע מינוי חינמי, הכסף האמיתי הגיע מטיפים על פוסטים בודדים, שלפי בדיקת האתר Fast Company הגיעו ל-100 דולר לפוסט ואף מעבר לכך. התוכן עצמו התמקד בצילומי פטיש כפות רגליים שנוצרו בבינה מלאכותית. בביו של העמוד נכתבה עוד שורה מלאה באירוניה: "אני חדשה בזה, אל תהיו גסים בבקשה. אגב, אני עונה לכל הודעה, אבל תהיו סבלניים כי אני לא רובוט".

החשיפה הגיעה בתחילת החודש, כשאתר הספורט הספרדי "מארקה" זיהה את התמונות המזויפות עם כוכבי כדורגל. משם הסיפור התגלגל לכתבה מרכזית ב-Fast Company ול-The Daily Beast, שכותרתה לא הותירה ספק: "גברי MAGA הושפלו לאחר שנפלו קורבן לדוגמנית ה-AI של פטיש כפות הרגליים".

ג'סיקה פוסטר אינה תופעה מבודדת. היא מייצגת קצה אחד של תעשייה שמוערכת ב-6 מיליארד דולר כיום וצפויה על פי הערכות להגיע ל-46 מיליארד עד 2030. משפיענות וירטואליות כמו Lil Miquela ו-Aitana Lopez פועלות בגלוי ובשקיפות - והמותגים שיצרו אותן ידועים, והן מסומנות כ דמויות בדיוניות. ג'סיקה פוסטר בנתה את כל המודל שלה על ההפך המוחלט: אשליה מלאה, זהות מנופחת, ואנונימיות מוחלטת של המפעיל.

גם בישראל התופעה מוכרת, ולו חלקית. סופר-פארם השקיעה שני מיליון שקל בבניית "מאיה לור", משפיענית AI קמעונאית. יוצר ישראלי מתל אביב בנה דמות בשם "ליטל שוהם" שכבר צברה קמפיינים.

https://www.instagram.com/p/DTfYhLrDGRK/?img_index=1 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

אבל ג'סיקה פוסטר היא משהו אחר לגמרי, הוכחה שכלי בינה מלאכותית זמינים וזולים יכולים לייצר בתוך שלושה חודשים דמות שמשפיעה על מיליון איש, מניפולציה פוליטית, וצינור כסף, בלי שאף אחד ישאל מי עומד מאחורי הכל.