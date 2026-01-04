"יהלום לא מלוטש" במציאות: צפו בקטטה שהסעירה את ניו יורק

עימות אלים ויוצא דופן מסעיר ביממה האחרונה את הרשתות החברתיות בארה"ב ובעולם, ומזכירה לרבים את הסרט "יהלום לא מלוטש" רק בגרסת המציאות.

במרכז הפרשה עומד מקסוד אגדג'אני, הבעלים של מותג תכשיטי היוקרה "TraxNYC", דמות מוכרת מאוד ברובע היהלומים של ניו יורק ומשפיען רשת עם כ-3.4 מיליון עוקבים באינסטגרם. אגדג'אני ידוע גם כיהודי גאה ומגן נלהב של ישראל ויהודים ברחבי העולם.

התרמית נחשפת: "14 קראט" שהתגלה כ-10

האירוע התלקח ביום שישי האחרון, לאחר שאגדג'אני גילה כי חנות היהלומים המתחרה "Akay" מכרה לאחד מלקוחותיו צמיד, תוך יצירת מצג שווא שמדובר בסחורה מקורית של המותג שלו, TraxNYC. הלקוח אף הוצג באתר האינטרנט של אגדג'אני במהלך המכירה כדי לשכנעו.

אגדג'אני לא הסתפק בחשדות וערך בדיקות מעבדה לתכשיט. הממצאים היו חד-משמעיים: בעוד שהיצירה נמכרה כזהב לבן 14 קראט עם יהלומים בדרגה גבוהה, בפועל דובר בזהב 10 קראט עם אבנים בדרגה נמוכה בהרבה.

מצויד בהוכחות, נכנס אגדג'אני לחנות Akay כדי לדרוש תשובות. מה שהחל כעימות מילולי, הסלים בתוך רגעים ספורים לאלימות קשה שתועדה כולה בווידאו לעיני צוות החנות ועוברי אורח המומים.

התיעודים, שצברו כבר מאות מיליוני צפיות ברשת, מציגים קטטה קבוצתית שכללה דחיפות ויריקות. בשיא האירוע, אגדג'אני נחנק באמצעות שרשרת שענד לצווארו. כוחות משטרה שהוזעקו למקום נאלצו להתערב ועצרו את האחים אקאי באשמת תקיפה.

"החזרתי ללקוח 22 אלף דולר מכיסי"

אגדג'אני פונה לבית החולים "בלוויו" עם סימני חניקה גלויים על צווארו. מאוחר יותר, שחרר סרטונים המראים את הפציעות והכריז על צעד יוצא דופן של אחריות עסקית: הוא החזיר ללקוח שהונו את מלוא הסכום – 22,000 דולר – מכיסו הפרטי. בנוסף, התחייב בפומבי להחזיר כסף לכל קונה אחר שהוטעה על ידי שימוש בשם המותג שלו, בתוספת פיצוי של 10%.

האירוע סוקר בהרחבה בכלי תקשורת בארה"ב, בהם ה"ניו יורק פוסט", וחיזק את מעמדו של אגדג'אני ברשתות החברתיות, שחשבון האינסטגרם שלו זינק במאות אלפי עוקבים חדשים מאז תחילת הסאגה.