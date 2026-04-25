פיצוץ נוסף בשיחות המשא ומתן: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב הערב (שבת) בחשבונו ברשת Truth Social כי ביטל את יציאתם של נציגיו - השליח המיוחד סטיב ויטקוף ומקורבו ג'ארד קושנר - לפקיסטן.

"יותר מדי זמן מבוזבז על נסיעות ויותר מדי עבודה", כתב, "חוץ מזה, יש מאבקים פנימיים ובלבול אדירים בתוך "ההנהגה" שלהם. אף אחד לא יודע מי אחראי, כולל הם. בנוסף, לנו יש את כל הקלפים, להם אין! אם הם רוצים לדבר, כל מה שהם צריכים לעשות זה להתקשר!!!".

מוקדם יותר, אמר במהלך ריאיון לרשת פוקס ניוז האמריקנית כי הורה על ביטול הטיסה. "אין טעם שהמשלחת שלנו תטוס 18 שעות לפקיסטן - כשאנחנו אלה שמחזיקים את כל הקלפים בעימות". עוד הוסיף: "האיראנים יכולים להתקשר אלינו בכל זמן שירצו".

מוקדם יותר היום, שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י ביקר למשך מספר שעות בפקיסטן, כדי להעביר את התשובה האיראנית להצעה האמריקנית. מקור דיפלומטי איראני מסר לאל-חדת' כי במהלך ביקורו, עראקצ'י העביר רשמית את דרישות איראן להנהגה הפקיסטנית: "לא נשב במשא ומתן שבו אמריקה תקבע קווים אדומים".

עראקצ'י הכחיש בפני מפקד הצבא הפקיסטני קיומם של חילוקי דעות בין הנהגת איראן. עוד דווח כי הוא הודיע למפקד הצבא הפקיסטני כי הוא נושא עמו דרישות מטעם הנהגת איראן - הסרת המצור והפסקת התקיפות האמריקניות. שר החוץ האיראני גם עדכן את הנהגת פקיסטן בהתנגדות המלאה של איראן לדרישות ארצות הברית.

המשלחת האיראנית סירבה, על פי הדיווחים, להיפגש עם המשלחת האמריקנית, טרם הסרת המצור על מצר הורמוז. עם זאת, רשת "אל ערביה" דיווחה כי הוא צפוי לשוב לפקיסטן במהלך יום ראשון.