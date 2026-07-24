מבני ברק לניו יורק: "אושר עד" בדרך לכבוש את אמריקה

רשת הסופרמרקטים הישראלית-חרדית "אושר עד" בדרך לכבוש את אמריקה, עם מחירים זולים וקהילה יהודית גדולה - שמחפשת מוצרים כשרים. כתבתנו דנה ירקצי ביקרה בסניפי האימפריה המתהווה במיאמי.

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בזמן שהאינפלציה בארצות הברית חוגגת ומחירי המזון ברשתות השיווק, במיוחד הכשרות, מזנקים - רשת אושר עד שכבשה את ישראל עם 24 סניפים, פורצת את גבולות ישראל בדרך לכבוש את ארצות הברית עם רשת הבת - "בינגו".

משנת 2016 היא החלה לפתוח סניפים בחוף המזרחי: מונסי, לייקווד שבניו ג'רזי, ברוקלין, בורו פארק. עם מחזור מכירות מוערך של למעלה מחצי מיליארד דולרים, וכעת, עם תוכנית התרחבות מסיבית, היא מתכננת להגיע אל בירת היהודים הישראלים הלא-רשמית - פלורידה.