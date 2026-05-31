לחם, חלב ואוטו: אחרי שמכרה אייפונים במכירים אטרקטיביים במיוחד, רשת הסופרמרקטים "אושר עד" מוכרת גם מכוניות חדשות מהניילונים. הערב (ראשון) ב"מהדורה המרכזית", כתבת הכלכלה דנה ירקצ'י יצאה לבדוק: כמה זה באמת משתלם והאם רשתות נוספות יצטרפו להוזלות המחירים?

הלקוחות שהגיעו אל הרשת הופתעו לראות בכניסה מכוניות קיה ספורטאז', ולא מעט מהם היו בטוחים שמדובר בכלל בהגרלה שיווקית. רשת השיווק התחילה בשיתוף פעולה עם אוטו סנטר למכירת מאות רכבים מסוג קיה ספורטז' שנת 2026, 0 קילומטר - בעלות שנמוכה ב20 אלף שקלים ממחיר השוק, אם תבדקו את המחיר מהיבואן הרשמי ההנחה מגיעה ל-40 אלף שקלים.

המהלך הזה מגיע בצל הירידה החדה בשער הדולר, שאמנם מקלה על עלויות הייבוא, אך עדיין לא ממש משפיעה על הכיס הישראלי. היבואנים לא מורידים מחירים ורק מכפילים רווחים.

אבל יש מי שמנצלים את האירוע לעשות רעש תקשורתי ולהוריד מחירי כאסח כמו גם במקרה של רשת ויקטורי. מנכל הרשת אייל רביד פרסם פוסט בו ציין כי הביא 3,000 אייפוני 17 לישראל במחיר שנמוך מהיבואן הרשמי ומהמתחרים ב-1,000 שקלים

הרשתות מציגות כיצד התחזקות השקל יכולה להועיל לצרכן אם היבואנים רק ירצו בכך. אך בינתיים הן המפתיעות היחידות מתוך שלל רשתות השיווק. ובשבוע שעבר נזף שר האוצר במכתב בלשכת המסחר שלא קוראת ליבואנים להוריד מחירים בזמן שמבקשות סיוע מהמדינה.

יש מי שמרוויח מירידת הדולר ויש מי שמפסיד, ובזמן שההיי טק והיצואנים סופגים את הפגיעה, היבואנים מוצאים דרך לחגוג על חשבון הצרכנים.