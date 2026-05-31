"אושר עד" ממשיכה לשבור את השוק: חצי שנה אחרי מהלך האייפונים שהביא לתורים ארוכים בסניפים, רשת הקמעונאות החלה למכור מוצר חדש, שלרוב לא הולכים לקנות בסופר. מי שהגיע לסניפים הבוקר (ראשון) יכל לראות דגמי קיה ספורטאז' בכניסה.

במסגרת המהלך, הרשת מציעה רכבי קיה ספורטאז' יד ראשונה, במחיר של 139,990 שקלים. הלקוחות המעוניינים ברכישה נדרשים לבצע תשלום ראשוני של 1,800 שקלים בקופה הראשית, ולאחר מכן מתבצע תיאום פרטי ההזמנה, המשלוח ומסירת הרכב. נציין שמחיר הרכב בשוק עומד על 160 אלף שקלים, כאשר היבואן מוכר את הרכב ב-180 אלף שקלים - הנחה של כמעט 40 אלף שקלים לרכב.

הצעד האחרון של "אושר עד" הוא חלק מטרנד גדול יותר ברשתות השיווק, שבו לצד מוצרי צריכה בסיסיים כמו אוכל, מוצרי הגיינה וכלי בית, נמכרים גם מוצרים יקרים בהרבה, בהם מכשירי חשמל גדולים ומוצרי אלקטרוניקה.

כזכור, לפני כחצי שנה ב"אושר עד" יצאו עם מהלך שהביא להשתרכות של תורים ארוכים בסניפים, כשהחלו למכור מכשירי אייפון בפער מחירים של מאות שקלים מהמתחרות, שמתאפשר בזכות ייבוא מקביל שלא עובר דרך אפל ישראל.