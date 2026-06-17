גורם בבית הלבן חשף במהלך הלילה (בין שלישי לרביעי) פרטים חדשים על התוכנית שסוכלה למתקפת רחפנים לפגיעה בבית הלבן ביום הולדתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. גורמים במערכת אכיפת החוק האמריקנית ציינו כי משחקי המונדיאל שמתקיימים ברחבי ארצות הברית עשויים להיות יעד למתקפות מסוג זה.

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אנדרו ג'וליאני, ראש כוח המשימה של הבית הלבן למונדיאל, אמר לרשת ABC News כי "טכנולוגיה לנטרול רחפנים תופעל בכל 78 משחקי גביע העולם הצפויים להיערך בארצות הברית במהלך השבועות הקרובים".

במקביל, ה-FBI דיווח כי הוחרמו עשרות רחפנים סמוך לאצטדיונים בהם מתוכננים להיערך משחקים במיאמי ובאטלנטה.

כזכור, ה-FBI והשירות החשאי התירו אמש לפרסום כי מתקפת טרור נרחבת ומורכבת, שכוונה ישירות נגד מתחם הבית הלבן, סוכלה במהלך הימים האחרונים. מנהל ה-FBI, קאש פאטל, ומקורות ביטחוניים רשמיים בארצות הברית אמרו כי היעד למתקפה היה אירוע הקרבות ההיסטורי "UFC Freedom 250" שנערך במתחם. חמישה בני אדם כבר נעצרו, וההערכה היא כי לפחות 23 חשודים מעורבים ברשת.

על פי דיווח ברשת ABC News ומקורות המעורים בפרטי החקירה, המתקפה המתוכננת הייתה אמורה לצאת לפועל ביום ראשון האחרון והיא שילבה כמה אלמנטים קטלניים במקביל. התוכנית של חברי הרשת כללה שימוש ברחפנים נפיצים שיועדו לפגוע במבנים הסמוכים לבית הלבן, זאת במטרה ליצור בהלה מרוכזת ולכפות פינוי המוני של הנוכחים במקום.