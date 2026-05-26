בובת יהודי תלוי: המיצג המזעזע בהפגנה פרו פלסטינית בקנדה | צפו

בהפגנה פרו פלסטינית שהתקיימה אמש (שני) במונטריאול שבקנדה, הציגו מיצג של בובת יהודי תלוי. ההפגנה אורגנה על ידי "Montreal4Palestine".

במרץ האחרון נרשמו שתי תקריות חמורות במיוחד, כששני בתי כנסת באזור טורונטו ספגו ירי, שבנס הסתיים בלי נפגעים, כשהמשטרה מודה שייתכן שמדובר בתגובה למלחמה במזרח התיכון.

על פי המשטרה בטורונטו, בליל שבת בתחילת מרץ התגלו חורים מירי כדורים בדלת הקדמית של בית הכנסת "שערי שמיים", בנוסף, בערך באותו הזמן, בוצע ירי לעבר דלתות בית הכנסת "בית אברהם יוסף" בטורנטו, הממוקם בת'ורנהיל, אונטוריו.

ראש מדינת אונטריו, דאג פורד, מסר: "מעשי השנאה הפחדניים האלו נועדו להפחיד ולזרוע פחד. הם מהווים מתקפה על הקהילה היהודית ועל הזכות הבסיסית של כל אדם בקנדה להתפלל בביטחון ובחופשיות".