האנטישמיות מסלימה: שורה של מקרי ירי לעבר בתי כנסת בטורנטו

המערכה של ישראל מול איראן משפיעה על הקהילות היהודיות בעולם, והיום (שבת) נרשמו שתי תקריות חמורות במיוחד, כששני בתי כנסת באזור טורונטו ספגו ירי, שבנס הסתיים בלי נפגעים, כשהמשטרה מודה שייתכן שמדובר בתגובה למצב במזרח התיכון.

על פי המשטרה בטורונטו, לפנות בוקר בלילה שבין שישי לשבת התגלו חורים מירי כדורים בדלת הקדמית של בית הכנסת "שערי שמיים", בנוסף, בערך באותו הזמן, בוצע ירי לעבר דלתות בית הכנסת "בית אברהם יוסף" בטורנטו, הממוקם בת'ורנהיל, אונטוריו.

ראש מדינת אונטריו, דאג פורד, מסר: "מעשי השנאה הפחדניים האלו נועדו להפחיד ולזרוע פחד. הם מהווים מתקפה על הקהילה היהודית ועל הזכות הבסיסית של כל אדם בקנדה להתפלל בביטחון ובחופשיות".

ביום שלישי האחרון נרשמה תקרית דומה, בבית הכנסת "עימנו אל" בטורנטו, כשרכב עצר בחזית המבנה וביצע ירי באקדח.

יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית, יעקב חגואל, מסר על התקרית החמורה: "מי שחושב שהמלחמה נגד איראן וגרורותיה מסתיימת בגבולות המזרח התיכון, קיבל הלילה תזכורת כואבת בטורנטו. הירי לעבר בתי הכנסת הוא ניסיון טרור נפשע לפגוע בלב הקהילות היהודיות בעולם. מול אלו המנסים לפגוע בנו, אנו אומרים היום יותר מתמיד - אנחנו לא נרתע. עם ישראל חזק ונלחם בחזית הצבאית ובחזית האנטישמיות בנחישות.

אני קורא לראש ממשלת קנדה ולמשטרת קנדה - הגבירו את האבטחה סביב מוסדות יהודיים כ"נכסים אסטרטגיים מאוימים. נדרשים מעשים קונקרטיים מעבר לגינויים".