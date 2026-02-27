הפסל הברונזי של וינסטון צ'רצ'יל, לשעבר ראש ממשלת בריטניה, שניצב כמה מטרים בלבד מהפרלמנט הבריטי בכיכר הפרלמנט בלונדון, הושחת הלילה (שישי). על הפסל רוססו כתובות נאצה והצהרות פוליטיות, בהן: "פושע מלחמה ציוני", "עצרו את רצח העם", "לעולם לא עוד זה עכשיו" ו"גלובליזציה של האינתיפאדה". כמו כן, הופיעה על הבסיס של הפסל כתובת בהולנדית: "Greetings from the Hague".

הפסל, שנחשף בשנת 1973, עומד בלב אחד הכיכרות המרכזים של לונדון ונחשב לאחת מהדמויות ההיסטוריות הבולטות בזיכרון הציבורי הבריטי.

שומרי המורשת הפועלים מטעם רשות "לונדון הגדולה" ניסו לכסות את הגרפיטי באמצעות פלסטיק שחור ולהשיב את המקום למצבו המקורי. השומרים אחראים על פיקוח מצב הפסלים והגנים בכיכר טרפלגר ובכיכר הפרלמנט, בהתאם למידע שנמסר לפי בקשת חופש מידע משנת 2016.

עדי ראייה מספרים כי האזור נסגר במהלך פעולות הניקוי, והרשויות כבר פתחו בחקירה כדי לאתר את מבצעי ההשחתה ולהבין את מניעיהם.

למה דווקא צ'רצ'יל?

ווינסטון צ'רצ'יל נחשב לדמות מרכזית בהיסטוריה הבריטית, ובמהלך חייו היה ידוע בתמיכתו הציונית וביחסו החיובי כלפי העם היהודי. כבר בראשית דרכו הפוליטית, ב-1905, התנגד נחרצות לחוקים שהגבילו את זכויות היהודים והביע הכרה בזכות העם היהודי לחיים עצמאיים. במהלך השנים פעל למען קידום הציונות, תמך בהגירה יהודית ותרם למימון יישוב יהודי בארץ ישראל, כולל תמיכה בהקמת הבריגדה העברית במלחמת העולם השנייה. אף על פי שצ'רצ'יל לא תמיד הצליח לשנות את מדיניות ממשלת בריטניה, נאומיו ומעשיו לאורך השנים הצביעו על מחויבותו לרעיון בית לאומי ליהודים בארץ ישראל.

במקביל להערכה על פועלו הציוני, צ'רצ'יל גם מעורר מחלוקות היסטוריות בשל מדיניותו בזמן השואה, במיוחד כלפי הפליטים היהודים. מדיניות הספר הלבן של ממשלתו הגבילה את העלייה היהודית לארץ ישראל בשנות ה-30 וה-40, ובפועל מנעה ממאות אלפי יהודים להימלט מהשואה. לפיכך, פסלו בכיכר הפרלמנט בלונדון הפך במרוצת השנים לסמל מורכב: עבור רבים הוא גיבור ומנהיג ציוני, אך עבור אחרים הוא דמות שנויה במחלוקת בשל פעולותיו והחלטותיו המדיניות.