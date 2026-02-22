מסעדת "קוקוריקו" הכשרה, השוכנת ברובע ה-17 בפריז, הושחתה קשות בסוף השבוע האחרון באמצעות חומצה, כך דווח בעיתון הצרפתי "לה פריזיאן". עובדי המקום שהגיעו בבוקר יום שישי גילו כי דלת הכניסה נפרצה, ובפנים נחשף מחזה אפוקליפטי: חומצה שהותזה על השולחנות, הקירות והרצפות בחדרי האוכל גרמה לנזק כבד ועיקמה כלי אוכל ורהיטים. ריח כימי חזק שרר באויר, והמשטרה פתחה בחקירה.

בעקבות האירוע, הוקפצה למקום יחידה מיוחדת של מכבי האש לטיפול באיומים כימיים (NRBC). משרד התובע של פריז פתח בחקירה בחשד ל"נזק לרכוש על רקע מוצא, לאום או דת", עבירה שהעונש עליה עשוי להגיע ל-15 שנות מאסר.

זוהי לא הפעם הראשונה שהמסעדה מהווה מטרה - באוקטובר 2025 נזרקה חומצה גופרתית על חזית המקום, אך החקירה נסגרה ללא זיהוי חשודים. המסעדה תישאר סגורה עד לטיהור המקום על ידי חברה המתמחה בחומרים מסוכנים.

האירוע מתרחש על רקע עלייה חדה באנטישמיות בצרפת: לפי נתוני משרד הפנים, בשנת 2025 נרשמו 1,320 מעשים אנטישמיים – נתון הגבוה פי שלושה מאשר בתקופה שקדמה לטבח ה-7 באוקטובר 2023.