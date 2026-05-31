כלי התקשורת בארצות הברית דיווחו אתמול (שבת) כי במהלך שעות הצוהריים מיליוני תושבים באזור העיר בוסטון שמעו פיצוצים אדירים שהרעידו את האדמה. הדבר גרם לפאניקה בקרב רבים שמיהרו לדווח לרשויות. כוחות הביטחון המקומיים שיצאו לבדוק מהו מקור הרעש לא מצאו אירוע חריג, אך מאוחר יותר התבררה הסיבה - מטאור ברוחב של 90 סנטימטרים שחדר לאטמוספירה.

על פי איגוד המטאורים האמריקני, המטאור חדר לאטמוספירה בשעה 14:30 (שעון מזרח ארצות הברית) צפונית לבוסטון. הפיצוצים שנגרמו בעקבות זאת נשמעו בטווח של כ-800 ק"מ ממונטריאול עד דלאוור. מספר אנשים אף דיווחו כי ראו כדור אש בשמיים, שנראה כמו כוכב נופל בשמי היום.

בנאס"א אמרו כי ככל הנראה המטאור התפרק בגובה של כ-64 קילומטרים מעל הגבול שבין המדינות מסצ'וסטס וניו המפשייר. האנרגיה שהשתחררה בעת ההתפרקות שוות ערך לכ-300 טונות של חומר נפץ, מה שמסביר את הרעש הפיצוץ שנשמע באזור.

"נצטרך מידע נוסף על המסלול, המהירות והיבטים אחרים כדי לדעת בוודאות אם הוא פגע בקרקע, אבל אם הוא לא נשרף, אז הוא היה נוחת באוקיינוס, רובם אכן נשרפים לפני שהם פוגעים בקרקע", נמסר מאיגוד המטאורים ל-CNN.