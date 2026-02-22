אירוע חריג בפלורידה: השירות החשאי ירה למוות באדם שניסה להיכנס לאחוזתו של טראמפ

אירוע חריג אירע היום (ראשון) בפלורידה, כאשר השירות החשאי ירה באדם שניסה לפרוץ לאחוזתו של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ. לפי הדיווחים, החשוד, בשנות ה-20 לחייו, היה חמוש ברובה ציד ובמיכל דלק. טראמפ עצמו שוהה כעת בוושינגטון והוא לא נפגע.

בהודעה שפרסם השירות החשאי, נכתב כי התקרית אירעה בסביבות השעה 1:30 בלילה שעון פלורידה (8:30 בבוקר שעון ישראל), אז החמוש נצפה סמוך לשער הצפוני של האחוזה. סוכנים של השירות וסגן השריף ירו בו לאחר שנכנס למתחם. מותו נקבע, אך זהותו טרם נחשפה משום שקרובי משפחתו טרם קיבלו הודעה על כך.

עוד נמסר כי נפתחה חקירה וכי כל הכיוונים נבדקים, בכלל זה הרקע של המחוסל, המניע שלו והכוח שהופעל נגדו. בנוסף, בהתאם למדיניות העקבית של השירות, הסוכנים המעורבים באירוע יוצאו לחופשה עד לסיום תוצאות החקירה.

ריק בראדשו, שריף מחוז פאלם ביץ', מסר לתקשורת: "סגן השריף ושני סוכני שירות חשאי מהצוות הגיעו לאזור כדי לחקור, לאחר שנצפה החשוד. הם התעמתו עם גבר לבן שנשא מיכל דלק ורובה ציד. החשוד נצטווה להפיל את שני פריטי הציוד שהיו עמו, ובשלב זה הוא הניח את גלון הדלק, והרים את רובה הציד למצב ירי. באותו רגע השלושה ירו בנשקם וניטרלו את האיום". עוד הוסיף כי החשוד נהרג בזירה.

כזכור, במהלך קמפיין הבחירות שלו ביולי 2024, אירע ניסיון התנקשות נוסף בטראמפ, בעצרת בחירות שערך בבאטלר, פנסילבניה. יריות נשמעו והנשיא נראה מתכופף מתחת לפודיום בניסיון להגן על עצמו. לאחר מכן פונה מהמקום במהירות על ידי סוכני השירות החשאי. הוא יצא מהמקום על רגליו, כשהוא פצוע ומדמם מאוזנו. התובע המחוזי של באטלר עדכן כי יש שני הרוגים באירוע, ומסתמן כי ביניהם נמצא גם היורה.

מספר חודשים לאחר מכן, בספטמבר 2024, ראיין ווסלי רות', פעיל בן 59, ניסה להתנקש בטראמפ במהלך עצרת בחירות שערך במגרש הגולף שלו בפאלם ביץ', פלורידה. שנה לאחר מכן, חבר מושבעים בפלורידה הרשיע את רות' בכל סעיפי ניסיון ההתנקשות בחייו של טראמפ - והטיל עליו מאסר עולם.